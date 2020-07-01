Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей

Зачем это надо Андрею Малахову понятно, а вот, что в таком браке для себя нашла Наталья – большой вопрос, но это её выбор, понятный, разве что, Алле Пугачевой.Так вот, сегодня Андрей опубликовал в своем инстаграм небольшой ролик, где показал интерьеры своей холостяцкой квартиры, где невооруженным глазом виден мужской подход к порядку – никаких излишеств, присущих женщинам.По мнению специалистов эти апартаменты с видом на Храм Христа Спасителя стоят сейчас 140 миллионов рублей. Правда, Андрею повезло и приобретал он их с хорошей скидкой.В свое время он купил в этом доме на Остоженке две небольшие квартиры, а в 2012 году здание перешло в управление Департамента жилищной политики мэрии Москвы, где Андрея Малахова очень любили.В результате он приобрел там еще и четырехкомнатную квартиру за 6 000 000 рублей, что в десятки раз ниже коммерческой стоимости недвижимости в этом доме и в этом районе. Говорят, что перед этим из квартиры выселили пенсионерку, которая, к несчастью для неё, не являлась собственницей жилья.В результате у Андрея получилось свить неплохое гнездышко для себя любимого.