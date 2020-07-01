Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей

Вчера, 12:26
Как известно, несмотря на заключенный брак и наличие общих детей, живет Андрей Малахов от своей законной супруги Натальи Шкулевой отдельно.

Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей
Зачем это надо Андрею Малахову понятно, а вот, что в таком браке для себя нашла Наталья – большой вопрос, но это её выбор, понятный, разве что, Алле Пугачевой.

Так вот, сегодня Андрей опубликовал в своем инстаграм небольшой ролик, где показал интерьеры своей холостяцкой квартиры, где невооруженным глазом виден мужской подход к порядку – никаких излишеств, присущих женщинам.

По мнению специалистов эти апартаменты с видом на Храм Христа Спасителя стоят сейчас 140 миллионов рублей. Правда, Андрею повезло и приобретал он их с хорошей скидкой.

Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей


В свое время он купил в этом доме на Остоженке две небольшие квартиры, а в 2012 году здание перешло в управление Департамента жилищной политики мэрии Москвы, где Андрея Малахова очень любили.

Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей


В результате он приобрел там еще и четырехкомнатную квартиру за 6 000 000 рублей, что в десятки раз ниже коммерческой стоимости недвижимости в этом доме и в этом районе. Говорят, что перед этим из квартиры выселили пенсионерку, которая, к несчастью для неё, не являлась собственницей жилья.

Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей


В результате у Андрея получилось свить неплохое гнездышко для себя любимого.

Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей


Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей

← Послушай, как вкусно: российские блогеры заценили натуральную картошку... Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Хар... →

Ключевые слова: Андрей Малахов

Количество просмотров: 4 290
Автор: Lili

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Загрузка...

Anastasia Stone представила зажигательный клип на свой сингл «911» На днях исполнительница популярных песен Anastasia Stone презентовала новый клип, который превратила в жаркий танцевальный баттл.
Ольга Бузова появилась на обложке журнала Playboy 2020 года Очередная фотосессия получилась "горячей".
После приключений на вечеринке Диану Шурыгину и блогера Викторию Ляхоцкую застукали в супермаркете На этой неделе в сети активно обсуждалась новость о том, как Диана Шурыгина и скандальный блогер Виктория Ляхоцкая оказались в одной постели.
Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым Кристина Асмус читает новости и прекрасно знает сколько денег заработала на своем «разводе» с Джиганом Оксана Самойлова.
Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей Как известно, несмотря на заключенный брак и наличие общих детей, живет Андрей Малахов от своей законной супруги Натальи Шкулевой отдельно.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media © 2004-2020 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.