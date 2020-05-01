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Илон Маск празднует рождение шестого ребенка

Вчера, 20:26
Изобретатель и миллиардер Илон Маск и его новая возлюбленная стали родителями.

Илон Маск празднует рождение шестого ребенка
До знакомства с 32-летней канадской исполнительницей Граймс, 48-летний Илон Маск был женат трижды - первая супруга родила ему пятерых сыновей, а на второй избраннице Маск женился дважды.

Илон Маск празднует рождение шестого ребенка


Илон Маск празднует рождение шестого ребенка


Для Граймс новорожденный мальчик стал первенцем. Имя малыша родители, похоже, пока решили сохранить в тайне, потому как имя, указанное Маском в соцсети, наверняка является шуточным: "X Æ A-12 Musk" - оно скорее подходит для очередного изобретения миллиардера. Илон успел "поработать" и над первым снимком сына, добавив на его лицо татуировки. "Никогда не рано для тату" - отметил Маск.

Илон Маск празднует рождение шестого ребенка


Илон Маск празднует рождение шестого ребенка


← Данила Козловский показал новое фото с новорожденной дочкой

Ключевые слова: Илон Маск, Граймс

Количество просмотров: 1 625
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, newsweek.com, pinterest.com

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Илон Маск празднует рождение шестого ребенка Изобретатель и миллиардер Илон Маск и его новая возлюбленная стали родителями.
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