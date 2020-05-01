Для Граймс новорожденный мальчик стал первенцем. Имя малыша родители, похоже, пока решили сохранить в тайне, потому как имя, указанное Маском в соцсети, наверняка является шуточным: "X Æ A-12 Musk" - оно скорее подходит для очередного изобретения миллиардера. Илон успел "поработать" и над первым снимком сына, добавив на его лицо татуировки. "Никогда не рано для тату" - отметил Маск.
Илон Маск празднует рождение шестого ребенка
Вчера, 20:26
Изобретатель и миллиардер Илон Маск и его новая возлюбленная стали родителями.
До знакомства с 32-летней канадской исполнительницей Граймс, 48-летний Илон Маск был женат трижды - первая супруга родила ему пятерых сыновей, а на второй избраннице Маск женился дважды.
Для Граймс новорожденный мальчик стал первенцем. Имя малыша родители, похоже, пока решили сохранить в тайне, потому как имя, указанное Маском в соцсети, наверняка является шуточным: "X Æ A-12 Musk" - оно скорее подходит для очередного изобретения миллиардера. Илон успел "поработать" и над первым снимком сына, добавив на его лицо татуировки. "Никогда не рано для тату" - отметил Маск.
Для Граймс новорожденный мальчик стал первенцем. Имя малыша родители, похоже, пока решили сохранить в тайне, потому как имя, указанное Маском в соцсети, наверняка является шуточным: "X Æ A-12 Musk" - оно скорее подходит для очередного изобретения миллиардера. Илон успел "поработать" и над первым снимком сына, добавив на его лицо татуировки. "Никогда не рано для тату" - отметил Маск.
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, newsweek.com, pinterest.com
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Автор фото: instagram.com, newsweek.com, pinterest.com
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