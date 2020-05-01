Илон Маск празднует рождение шестого ребенка

До знакомства с 32-летней канадской исполнительницей Граймс, 48-летний Илон Маск был женат трижды - первая супруга родила ему пятерых сыновей, а на второй избраннице Маск женился дважды.Для Граймс новорожденный мальчик стал первенцем. Имя малыша родители, похоже, пока решили сохранить в тайне, потому как имя, указанное Маском в соцсети, наверняка является шуточным: "X Æ A-12 Musk" - оно скорее подходит для очередного изобретения миллиардера. Илон успел "поработать" и над первым снимком сына, добавив на его лицо татуировки. "Никогда не рано для тату" - отметил Маск.