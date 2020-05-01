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Данила Козловский показал новое фото с новорожденной дочкой

Вчера, 19:59
Актер Данила Козловский впервые стал отцом около двух месяцев назад.

Данила Козловский показал новое фото с новорожденной дочкой
Точная дата рождения малышки до сих пор остаётся загадкой - время отсчитывается с её первого снимка в соцсети звездных родителей, который появился 2 марта. Девочка получила необычное двойное имя Ода Валентина. Она появилась на свет в США, где Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева находятся до сих пор - США продолжают лидировать по числу заболевших и умерших от нового коронавируса, поэтому пара старается соблюдать карантин.

Данила Козловский показал новое фото с новорожденной дочкой


Данила Козловский показал новое фото с новорожденной дочкой


Данила Козловский показал новое фото с новорожденной дочкой


На днях Данила отметил свой 35-й день рождения и опубликовал свежее фото с дочкой, подписав его следующими словами: "35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!".

Данила Козловский показал новое фото с новорожденной дочкой

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Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева

Количество просмотров: 2 132
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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