На днях Данила отметил свой 35-й день рождения и опубликовал свежее фото с дочкой, подписав его следующими словами: "35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!".
Данила Козловский показал новое фото с новорожденной дочкой
Вчера, 19:59
Актер Данила Козловский впервые стал отцом около двух месяцев назад.
Точная дата рождения малышки до сих пор остаётся загадкой - время отсчитывается с её первого снимка в соцсети звездных родителей, который появился 2 марта. Девочка получила необычное двойное имя Ода Валентина. Она появилась на свет в США, где Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева находятся до сих пор - США продолжают лидировать по числу заболевших и умерших от нового коронавируса, поэтому пара старается соблюдать карантин.
На днях Данила отметил свой 35-й день рождения и опубликовал свежее фото с дочкой, подписав его следующими словами: "35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!".
На днях Данила отметил свой 35-й день рождения и опубликовал свежее фото с дочкой, подписав его следующими словами: "35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!".
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Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева
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Количество просмотров: 2 132
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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