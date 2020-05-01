Данила Козловский показал новое фото с новорожденной дочкой

Точная дата рождения малышки до сих пор остаётся загадкой - время отсчитывается с её первого снимка в соцсети звездных родителей, который появился 2 марта. Девочка получила необычное двойное имя Ода Валентина. Она появилась на свет в США, где Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева находятся до сих пор - США продолжают лидировать по числу заболевших и умерших от нового коронавируса, поэтому пара старается соблюдать карантин.На днях Данила отметил свой 35-й день рождения и опубликовал свежее фото с дочкой, подписав его следующими словами: "35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!".