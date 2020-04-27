После двух выкидышей: жена Алека Болдуина показала беременный живот

За последний год 36-летняя Хилария пережила сразу два выкидыша подряд, однако спустя совсем небольшой срок забеременела вновь. Похоже, рождение пятого ребенка стало для женщины навязчивой идеей, она во что бы то ни стало хочет родить вновь, даже несмотря на явные сигналы собственного организма - пишут поклонники звездной четы.Дети Хиларии и 62-летнего Алека появлялись на свет практически каждый год, это огромная нагрузка на женский организм, он просто не успевает восстанавливаться. Напомним, что в семье подрастают 2-летний Ромео, 3-летний Леонардо, 4-летний Рафаэль, 6-летняя Кармен. Накануне в блоге Хиларии появился снимок в кружевном белье со следующим комментарием: "Мой муж говорит, что я неузнаваема в халате. Поэтому вот мы! Для всех, кто спрашивал о моём сроке: мы уже на полпути!".