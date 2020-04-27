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После двух выкидышей: жена Алека Болдуина показала беременный живот

Вчера, 21:14
О пятой беременности супруги актера Хиларии Болдуин стало известно в начале апреля.

После двух выкидышей: жена Алека Болдуина показала беременный живот
За последний год 36-летняя Хилария пережила сразу два выкидыша подряд, однако спустя совсем небольшой срок забеременела вновь. Похоже, рождение пятого ребенка стало для женщины навязчивой идеей, она во что бы то ни стало хочет родить вновь, даже несмотря на явные сигналы собственного организма - пишут поклонники звездной четы.

После двух выкидышей: жена Алека Болдуина показала беременный живот


После двух выкидышей: жена Алека Болдуина показала беременный живот


Дети Хиларии и 62-летнего Алека появлялись на свет практически каждый год, это огромная нагрузка на женский организм, он просто не успевает восстанавливаться. Напомним, что в семье подрастают 2-летний Ромео, 3-летний Леонардо, 4-летний Рафаэль, 6-летняя Кармен. Накануне в блоге Хиларии появился снимок в кружевном белье со следующим комментарием: "Мой муж говорит, что я неузнаваема в халате. Поэтому вот мы! Для всех, кто спрашивал о моём сроке: мы уже на полпути!".

После двух выкидышей: жена Алека Болдуина показала беременный живот


После двух выкидышей: жена Алека Болдуина показала беременный живот

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Ключевые слова: Хилария Болдуин, Алек Болдуин

Количество просмотров: 1 534
Автор: Katarina

Автор фото: globalnews.ca, yahoo.com, instagram.com

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