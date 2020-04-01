Западные издания сообщают, что модель находится на четвертом месяце беременности, известно же об этом стало только накануне. Также СМИ утверждают, что новость о беременности устроила в звездной паре и семье Хадид настоящий переполох: "никто не ждал такого события, они очень волнуются". Пол будущего ребенка рассекретило издание TMZ - у Джиджи родится девочка.
Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша
Сегодня, 02:31
Одна из самых знаменитых моделей мира Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Пятилетний роман 25-летней Хадид и её 27-летнего возлюбленного певца Зейна Малика получил логическое, но всё равно крайне неожиданное для всех продолжение - пара в ожидании первенца. За несколько лет отношений звезды успели несколько раз разругаться в пух и прах, расстаться и сойтись вновь, именно поэтому никто не ожидал, что у Джиджи и Зейна будет ребенок.
Западные издания сообщают, что модель находится на четвертом месяце беременности, известно же об этом стало только накануне. Также СМИ утверждают, что новость о беременности устроила в звездной паре и семье Хадид настоящий переполох: "никто не ждал такого события, они очень волнуются". Пол будущего ребенка рассекретило издание TMZ - у Джиджи родится девочка.
Западные издания сообщают, что модель находится на четвертом месяце беременности, известно же об этом стало только накануне. Также СМИ утверждают, что новость о беременности устроила в звездной паре и семье Хадид настоящий переполох: "никто не ждал такого события, они очень волнуются". Пол будущего ребенка рассекретило издание TMZ - у Джиджи родится девочка.
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Ключевые слова: Джиджи Хадид, Зейн Малик
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Количество просмотров: 1 716
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: insider.com, eonline.com, instagram.com
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Автор фото: insider.com, eonline.com, instagram.com
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Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша Одна из самых знаменитых моделей мира Джиджи Хадид впервые станет мамой.