Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша

Сегодня, 02:31
Одна из самых знаменитых моделей мира Джиджи Хадид впервые станет мамой.

Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша
Пятилетний роман 25-летней Хадид и её 27-летнего возлюбленного певца Зейна Малика получил логическое, но всё равно крайне неожиданное для всех продолжение - пара в ожидании первенца. За несколько лет отношений звезды успели несколько раз разругаться в пух и прах, расстаться и сойтись вновь, именно поэтому никто не ожидал, что у Джиджи и Зейна будет ребенок.

Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша


Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша


Западные издания сообщают, что модель находится на четвертом месяце беременности, известно же об этом стало только накануне. Также СМИ утверждают, что новость о беременности устроила в звездной паре и семье Хадид настоящий переполох: "никто не ждал такого события, они очень волнуются". Пол будущего ребенка рассекретило издание TMZ - у Джиджи родится девочка.

Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша


Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша

← «У меня появилось дикое желание тратить деньги»: Михаил Еремеев расска... Коронавирус «добрался» до премии «Оскар» →

Ключевые слова: Джиджи Хадид, Зейн Малик

Количество просмотров: 1 716
Автор: Katarina

Автор фото: insider.com, eonline.com, instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером T-killah познакомился с молодым дуэтом NAIZI и, разглядев в них большой потенциал, сразу предложил сотрудничество.
«Это должно залететь»: группа «Не говори маме» презентовала новый трек Подопечные Виктора Дробыша из группы «Не говори маме» времени даром не теряют и накануне представили сингл «Вертолеты».
Коронавирус «добрался» до премии «Оскар» Пожалуй, не осталось ни одной сферы жизни в мире, на которую бы не повлиял новый вирус - не устояла и премия "Оскар".
Джиджи Хадид ждёт первенца: стал известен пол будущего малыша Одна из самых знаменитых моделей мира Джиджи Хадид впервые станет мамой.
«У меня появилось дикое желание тратить деньги»: Михаил Еремеев рассказал о жизни на проекте и после него Вернувшись с проекта Михаил Ефремов пообщался с журналистами, откровенно рассказав, что ему довелось пережить.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2020 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.