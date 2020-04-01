Западные издания сообщают, что точная дата появления ребенка на свет остаётся загадкой, потому как новоиспеченные родители поначалу предпочли скрыть этот факт. У Ричарда и Алехандры также есть сыновья от предыдущих отношений - 20-летний Гомер и 7-летний Альберт соответственно. Напомним, звездная пара сыграла свадьбу ровно два года назад.
70-летний Ричард Гир стал отцом в третий раз
Сегодня, 00:13
Голливудский актер Ричард Гир празднует пополнение в семье.
В трудный период пандемии коронавируса и мирового карантина, всегда есть место светлым событиям. Спустя почти год после рождения первого совестного ребенка, в семье Ричарда Гира и его 37-летней супруги Алехандры Сильвы родился второй малыш - теперь у пары двое сыновей.
Западные издания сообщают, что точная дата появления ребенка на свет остаётся загадкой, потому как новоиспеченные родители поначалу предпочли скрыть этот факт. У Ричарда и Алехандры также есть сыновья от предыдущих отношений - 20-летний Гомер и 7-летний Альберт соответственно. Напомним, звездная пара сыграла свадьбу ровно два года назад.
Западные издания сообщают, что точная дата появления ребенка на свет остаётся загадкой, потому как новоиспеченные родители поначалу предпочли скрыть этот факт. У Ричарда и Алехандры также есть сыновья от предыдущих отношений - 20-летний Гомер и 7-летний Альберт соответственно. Напомним, звездная пара сыграла свадьбу ровно два года назад.
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Ключевые слова: Ричард Гир, Алехандра Сильва
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Количество просмотров: 2 548
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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