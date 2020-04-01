70-летний Ричард Гир стал отцом в третий раз

В трудный период пандемии коронавируса и мирового карантина, всегда есть место светлым событиям. Спустя почти год после рождения первого совестного ребенка, в семье Ричарда Гира и его 37-летней супруги Алехандры Сильвы родился второй малыш - теперь у пары двое сыновей.Западные издания сообщают, что точная дата появления ребенка на свет остаётся загадкой, потому как новоиспеченные родители поначалу предпочли скрыть этот факт. У Ричарда и Алехандры также есть сыновья от предыдущих отношений - 20-летний Гомер и 7-летний Альберт соответственно. Напомним, звездная пара сыграла свадьбу ровно два года назад.