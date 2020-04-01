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Ева Мендес рассказала, почему в Instagram никогда не будет снимков её детей

Сегодня, 03:26
Актриса и супруга актёра Райана Гослинга Ева Мендес поведала, почему она не выкладывает в соцсети фото своих наследников.

Ева Мендес рассказала, почему в Instagram никогда не будет снимков её детей
Ева Мендес является одной из немногих знаменитостей, на личных страничках которых не были замечены снимки их детей. Хотя именно кадры со звездными наследниками порой получают гораздо больше просмотров и лайков, чем фото их родителей, для Мендес в приоритете совсем другое, а именно личное мнение детей. Напомним, что в семье растут две дочки - 3-летняя Амада и 5-летняя Эсмеральда.

Ева Мендес рассказала, почему в Instagram никогда не будет снимков её детей


Ева считает, что пока дети малы, они не могут полностью осознавать всю информацию, которую несут в себе такие фото: "Мой мужчина и мои дети - это только личное. У меня всегда была четкая граница в отношении моих родных. Конечно, я буду говорить о них, но ограниченно, однако я никогда не буду публиковать фотографии нашей повседневной жизни. Мои дети пока очень маленькие и не понимают, что на самом деле означает публикация их снимков в сети, поэтому у меня нет на это их разрешения. Я не буду публиковать их фото, пока они не станут взрослыми, чтобы дать мне такое согласие" - написала актриса в соцсети и добавила, что в отношении мужа считает допустимым публикацию, например, кадров со съёмочной площадки. Поклонники актёрской пары смогли увидеть их детей лишь благодаря работе СМИ.

Ева Мендес рассказала, почему в Instagram никогда не будет снимков её детей


Ева Мендес рассказала, почему в Instagram никогда не будет снимков её детей

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Ключевые слова: Ева Мендес, Райан Гослинг

Количество просмотров: 1 846
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, pinterest.com

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Ева Мендес рассказала, почему в Instagram никогда не будет снимков её детей Актриса и супруга актёра Райана Гослинга Ева Мендес поведала, почему она не выкладывает в соцсети фото своих наследников.
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