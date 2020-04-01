Марина Кравец из Comedy Club рассекретила имя дочки

Единственная женщина в проекте Comedy Club Марина Кравец родила дочку. Об этом стало известно 9 апреля. Малышка решила появиться на свет чуть раньше намеченной даты, но, к счастью, всё прошло хорошо.

Мама и дочка уже выписались из роддома и теперь сидят на карантине. В данный момент съёмки программы Comedy Club происходят из дома. Резеденты шоу созваниваются по Skype. Сегодня Гарик Харламов и Павел Воля позвонили Марине и спросили о том, как зовут дочку Кравец.Марина не стала отшучиваться и раскрыла имя новорождённой малышки. Юмористка и её супруг Аркадий Водахов решили назвать дочку Вероника.Павел и Гарик посмеялись, отметив, что Александру Ревва будет приятно узнать о том, что дочку Кравец назвали в честь его песни.