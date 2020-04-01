Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Оксана Самойлова перестала бояться мужа и отправилась в "свободное плавание"

Вчера, 10:19
Мама четверых детей Оксана Самойлова переживает непростой период в жизни. Она осталась без работы, муж Джиган, после все выходок, вновь оказался в больнице. Но, по словам мамой Оксаны, все эти переживания пошли ей на пользу, потому что она, наконец, вспомнила о себе.

Оксана Самойлова перестала бояться мужа и отправилась в "свободное плавание"
"Сейчас я знакомлюсь с собой. Какая я Мама я знаю уже 8 лет, какой я была женой я тоже знаю, какой я руководитель, какая я дочь для своих родителей, какая сестра для своих братьев, мне тоже понятно. А кто я не в круговороте дел, детей, работ и забот - я похоже даже и не вспомню))

Оксана Самойлова перестала бояться мужа и отправилась в "свободное плавание"


Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, что мне интересно, к чему меня тянет, что затрагивает моё сердце. Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе, нет, я кайфовала от всего что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя)

В отношениях тебе всегда приходится учитывать чувства и интересы своего партнера (ну по крайней мере я так жила и буду делать так же в будущем и считаю это исключительно правильным). Теперь я могу делать то, что хочется мне) Какое странное и давно забытое чувство)

Я не в депрессии и не в запое) Конечно мне не по себе... но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир где я взрослая, самодостаточная и свободная",

- уверенно заявила Оксана.

Оксана Самойлова перестала бояться мужа и отправилась в "свободное плавание"


Не секрет, что Джиган всегда ревностно относился к жене. Именно поэтому в её Инстаграм не было фотографий с подружками, из клубов, да и вообще Самойлова была одна только по дороге из детского садика или школы на работу.

Теперь она уверяет, что будет делать всё, что захочет. Назревает вопрос - Джиган свою ревность точно не сможет унять так быстро, а Оксана уже готова отправиться одна "покорять мир". Делать она это сможет, только оставив прошлую жизнь и мужа-тирана. Так уходит или нет? Оксана, люди так быстро не меняются, чтобы там тебе не наговорил Джиган перед тем, как оказался в больнице.

Оксана Самойлова перестала бояться мужа и отправилась в "свободное плавание"


Оксана Самойлова перестала бояться мужа и отправилась в "свободное плавание"

← «Самое время начать!»: российские музыканты и блогеры рассказали, как ... Анастасия Костенко тренируется в бандаже и пищевой плёнке →

Ключевые слова: Оксана Самойлова

Количество просмотров: 3 133
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Главное, чтоб не было стыдно ни за одну из своих песен: #PavLova рассказала о творческих плана Талантливая и перспективная исполнительница авторских песен Ирина Павлова, известная под псевдонимом #PavLova, дала небольшое интервью.
Нюша прикрыла обнажённое тело подушкой Многие звёзды продолжают принимать участие в набирающем популярность челлендже #quarantinepillowchallenge, смысл которого заключается в том, чтобы сделать платье из подушки, но певица Нюша "пошла дальше всех".
Анастасия Костенко тренируется в бандаже и пищевой плёнке Дважды мама Анастасия Костенко старается как можно скорее похудеть к лету. Заботливый супруг Дмитрий Тарасов помогает жене в этом не только словом, но и делом.
Оксана Самойлова перестала бояться мужа и отправилась в "свободное плавание" Мама четверых детей Оксана Самойлова переживает непростой период в жизни. Она осталась без работы, муж Джиган, после все выходок, вновь оказался в больнице. Но, по словам мамой Оксаны, все эти переживания пошли ей на пользу, потому что она, наконец, вспомнила о себе.
«Самое время начать!»: российские музыканты и блогеры рассказали, как провести время на самоизоляции с пользой Ничего страшного, что все тренажерные залы закрыты и нет возможности посещать салоны красоты.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.