Оксана Самойлова перестала бояться мужа и отправилась в "свободное плавание"

"Сейчас я знакомлюсь с собой. Какая я Мама я знаю уже 8 лет, какой я была женой я тоже знаю, какой я руководитель, какая я дочь для своих родителей, какая сестра для своих братьев, мне тоже понятно. А кто я не в круговороте дел, детей, работ и забот - я похоже даже и не вспомню))Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, что мне интересно, к чему меня тянет, что затрагивает моё сердце. Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе, нет, я кайфовала от всего что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя)В отношениях тебе всегда приходится учитывать чувства и интересы своего партнера (ну по крайней мере я так жила и буду делать так же в будущем и считаю это исключительно правильным). Теперь я могу делать то, что хочется мне) Какое странное и давно забытое чувство)Я не в депрессии и не в запое) Конечно мне не по себе... но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир где я взрослая, самодостаточная и свободная",- уверенно заявила Оксана.Не секрет, что Джиган всегда ревностно относился к жене. Именно поэтому в её Инстаграм не было фотографий с подружками, из клубов, да и вообще Самойлова была одна только по дороге из детского садика или школы на работу.Теперь она уверяет, что будет делать всё, что захочет. Назревает вопрос - Джиган свою ревность точно не сможет унять так быстро, а Оксана уже готова отправиться одна "покорять мир". Делать она это сможет, только оставив прошлую жизнь и мужа-тирана. Так уходит или нет? Оксана, люди так быстро не меняются, чтобы там тебе не наговорил Джиган перед тем, как оказался в больнице.