"В это сложное время тяжело не только людям, но и животным. В приюты никто не ходит, финансовой поддержки тоже становится меньше. Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь: "Зачем я на это подписалась?..", когда выгуливаешь собаку холодным московским утром, например. А потом эта собака уткнется в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и... всё... А еще собака — лучший друг беременной женщины" - написала Зуева в комментарии к снимку. Собаку Грушу, запечатлённую в кадре, Данила и Ольга подобрали на улице во время поездки в Грузию.
Ольга Зуева показала трогательное фото, сделанное во время беременности
Вчера, 03:50
Режиссер и возлюбленная актера Данилы Козловского Ольга Зуева стала мамой месяц назад.
Первенец Данилы Козловского и Ольги Зуевой появился на свет 2 марта. Будущей маме удалось скрыть свою беременность вплоть до самих родов. Девочка, имя которой до сих пор остаётся загадкой, появилась на свет в США - там звезды и находятся по сей день, соблюдая режим карантина. Напомним, что именно США сейчас являются мировым лидером по количеству зараженных новым коронавирусом COVID-19.
"В это сложное время тяжело не только людям, но и животным. В приюты никто не ходит, финансовой поддержки тоже становится меньше. Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь: "Зачем я на это подписалась?..", когда выгуливаешь собаку холодным московским утром, например. А потом эта собака уткнется в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и... всё... А еще собака — лучший друг беременной женщины" - написала Зуева в комментарии к снимку. Собаку Грушу, запечатлённую в кадре, Данила и Ольга подобрали на улице во время поездки в Грузию.
"В это сложное время тяжело не только людям, но и животным. В приюты никто не ходит, финансовой поддержки тоже становится меньше. Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь: "Зачем я на это подписалась?..", когда выгуливаешь собаку холодным московским утром, например. А потом эта собака уткнется в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и... всё... А еще собака — лучший друг беременной женщины" - написала Зуева в комментарии к снимку. Собаку Грушу, запечатлённую в кадре, Данила и Ольга подобрали на улице во время поездки в Грузию.
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Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева
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Количество просмотров: 3 341
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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Ольга Зуева показала трогательное фото, сделанное во время беременности Режиссер и возлюбленная актера Данилы Козловского Ольга Зуева стала мамой месяц назад.
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