Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Зуева показала трогательное фото, сделанное во время беременности

Вчера, 03:50
Режиссер и возлюбленная актера Данилы Козловского Ольга Зуева стала мамой месяц назад.

Ольга Зуева показала трогательное фото, сделанное во время беременности
Первенец Данилы Козловского и Ольги Зуевой появился на свет 2 марта. Будущей маме удалось скрыть свою беременность вплоть до самих родов. Девочка, имя которой до сих пор остаётся загадкой, появилась на свет в США - там звезды и находятся по сей день, соблюдая режим карантина. Напомним, что именно США сейчас являются мировым лидером по количеству зараженных новым коронавирусом COVID-19.

Ольга Зуева показала трогательное фото, сделанное во время беременности


"В это сложное время тяжело не только людям, но и животным. В приюты никто не ходит, финансовой поддержки тоже становится меньше. Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь: "Зачем я на это подписалась?..", когда выгуливаешь собаку холодным московским утром, например. А потом эта собака уткнется в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и... всё... А еще собака — лучший друг беременной женщины" - написала Зуева в комментарии к снимку. Собаку Грушу, запечатлённую в кадре, Данила и Ольга подобрали на улице во время поездки в Грузию.

Ольга Зуева показала трогательное фото, сделанное во время беременности


Ольга Зуева показала трогательное фото, сделанное во время беременности


Ольга Зуева показала трогательное фото, сделанное во время беременности


← Таинственная певица Lady Wi заинтриговала меломанов и звезд шоу-бизнес...

Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева

Количество просмотров: 3 341
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Ольга Зуева показала трогательное фото, сделанное во время беременности Режиссер и возлюбленная актера Данилы Козловского Ольга Зуева стала мамой месяц назад.
Таинственная певица Lady Wi заинтриговала меломанов и звезд шоу-бизнеса Накануне в сети появился трек с интригующим названием «Это было ночью».
Ирина Шейк закрутила новый роман Российская модель и бывшая возлюбленная актёра Брэдли Купера Ирина Шейк начала новые отношения.
Финал громкого скандала: Оксана Самойлова сообщила о разводе с Джиганом Модель Оксана Самойлова объявила о расставании с рэпером Джиганом.
«Самые популярные звездные процедуры»: Врач косметолог Маргарита Налбандян рассказала о косметических предпочтениях знаменитостей Знаменитости в кино и глянцевые журналы приучают женщин к нереалистичным идеалам красоты.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.