Фотография за считанные часы собрала почти 700 тысяч лайков и массу восторженных комментариев - особо подписчики отметили прекрасный внешний вид и стильный образ Аллы Пугачёвой.
В сети появилось фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми на карантине
Сегодня, 03:48
Самая знаменитая семья российского шоубизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин, как и все остальные, соблюдает режим самоизоляции.
Правда, в отличие от квартиры, где проводит время карантина множество людей, у загородного дома есть неоспоримое преимущество - по территории участка можно гулять без ограничений, тогда как в городе покинуть жилище можно только по уважительной причине. Примадонна и её супруг вместе с шестилетними детьми Лизой и Гарри, проживают, как известно, в большом замке в деревне Грязь, поэтому могут смело прогуливаться по своим владениям. Что они и сделали - позитивное фото с семейной прогулки появилось на личной страничке Галкина в Instagram: "Всем желаем здоровья и бодрого духа!" - гласит подпись к снимку.
Фотография за считанные часы собрала почти 700 тысяч лайков и массу восторженных комментариев - особо подписчики отметили прекрасный внешний вид и стильный образ Аллы Пугачёвой.
Фотография за считанные часы собрала почти 700 тысяч лайков и массу восторженных комментариев - особо подписчики отметили прекрасный внешний вид и стильный образ Аллы Пугачёвой.
← 45-летняя Божена Рынска впервые стала матерью «Самые популярные звездные процедуры»: Врач косметолог Маргарита Налба... →
Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин
Количество просмотров: 7 657
Количество просмотров: 7 657
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Финал громкого скандала: Оксана Самойлова сообщила о разводе с Джиганом Модель Оксана Самойлова объявила о расставании с рэпером Джиганом.
«Самые популярные звездные процедуры»: Врач косметолог Маргарита Налбандян рассказала о косметических предпочтениях знаменитостей Знаменитости в кино и глянцевые журналы приучают женщин к нереалистичным идеалам красоты.
В сети появилось фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми на карантине Самая знаменитая семья российского шоубизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин, как и все остальные, соблюдает режим самоизоляции.
45-летняя Божена Рынска впервые стала матерью Известная журналистка и блогер Божена Рынска рассказала о рождении первенца: отец ребенка - её покойный супруг.