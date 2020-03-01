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В сети появилось фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми на карантине

Сегодня, 03:48
Самая знаменитая семья российского шоубизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин, как и все остальные, соблюдает режим самоизоляции.

В сети появилось фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми на карантине
Правда, в отличие от квартиры, где проводит время карантина множество людей, у загородного дома есть неоспоримое преимущество - по территории участка можно гулять без ограничений, тогда как в городе покинуть жилище можно только по уважительной причине. Примадонна и её супруг вместе с шестилетними детьми Лизой и Гарри, проживают, как известно, в большом замке в деревне Грязь, поэтому могут смело прогуливаться по своим владениям. Что они и сделали - позитивное фото с семейной прогулки появилось на личной страничке Галкина в Instagram: "Всем желаем здоровья и бодрого духа!" - гласит подпись к снимку.

В сети появилось фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми на карантине


Фотография за считанные часы собрала почти 700 тысяч лайков и массу восторженных комментариев - особо подписчики отметили прекрасный внешний вид и стильный образ Аллы Пугачёвой.

В сети появилось фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми на карантине


В сети появилось фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми на карантине


В сети появилось фото Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми на карантине

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин

Количество просмотров: 7 657
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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