45-летняя Божена Рынска впервые стала матерью

Напомним, что супруга Рынски, медиамагната Игоря Малашенко не стало около года назад - он покончил жизнь самоубийством на своей вилле в Испании, ему было 64 года. Спустя несколько месяцев после смерти мужа, Божена сообщила на своей личной страничке о том, что ожидает появления ребенка: "У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по суперпрогрессивным скринингам".Звезда признавалась, что при жизни Малашенко они пытались завести ребенка и обращались во множество клиник, но Рынска не могла вынашивать ребенка из-за проблем со здоровьем. В итоге, девочку ей родила суррогатная мама. "Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Взгляд у неё как у отца" - рассказала Божена в интервью изданию HELLO!.