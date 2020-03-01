Звезда признавалась, что при жизни Малашенко они пытались завести ребенка и обращались во множество клиник, но Рынска не могла вынашивать ребенка из-за проблем со здоровьем. В итоге, девочку ей родила суррогатная мама. "Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Взгляд у неё как у отца" - рассказала Божена в интервью изданию HELLO!.
45-летняя Божена Рынска впервые стала матерью
Сегодня, 03:14
Известная журналистка и блогер Божена Рынска рассказала о рождении первенца: отец ребенка - её покойный супруг.
Напомним, что супруга Рынски, медиамагната Игоря Малашенко не стало около года назад - он покончил жизнь самоубийством на своей вилле в Испании, ему было 64 года. Спустя несколько месяцев после смерти мужа, Божена сообщила на своей личной страничке о том, что ожидает появления ребенка: "У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по суперпрогрессивным скринингам".
Звезда признавалась, что при жизни Малашенко они пытались завести ребенка и обращались во множество клиник, но Рынска не могла вынашивать ребенка из-за проблем со здоровьем. В итоге, девочку ей родила суррогатная мама. "Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Взгляд у неё как у отца" - рассказала Божена в интервью изданию HELLO!.
Звезда признавалась, что при жизни Малашенко они пытались завести ребенка и обращались во множество клиник, но Рынска не могла вынашивать ребенка из-за проблем со здоровьем. В итоге, девочку ей родила суррогатная мама. "Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Взгляд у неё как у отца" - рассказала Божена в интервью изданию HELLO!.
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Ключевые слова: Божена Рынска, Игорь Малашенко
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Количество просмотров: 2 340
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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45-летняя Божена Рынска впервые стала матерью Известная журналистка и блогер Божена Рынска рассказала о рождении первенца: отец ребенка - её покойный супруг.