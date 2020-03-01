Четвертая беременность Маргариты Симоньян закончилась трагедией

О новой беременности 39-летней журналистки стало известно всего через четыре месяца после появления на свет её третьего малыша, дочки Маро: "Это, конечно, слишком рано. Но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение. Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен" - признавалась Симоньян.Сегодня СМИ облетела новость, что четвертая беременность закончилась выкидышем - об этом Симоньян сообщила в своём блоге: "Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание. Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся в любом случае". Помимо дочки Маро, в семье журналистки и её супруга 54-летнего Тиграна Кеосаяна подрастают сын Баграт и дочь Марьяна.