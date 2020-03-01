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Четвертая беременность Маргариты Симоньян закончилась трагедией

Сегодня, 03:24
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о потере ребенка.

Четвертая беременность Маргариты Симоньян закончилась трагедией
О новой беременности 39-летней журналистки стало известно всего через четыре месяца после появления на свет её третьего малыша, дочки Маро: "Это, конечно, слишком рано. Но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение. Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен" - признавалась Симоньян.

Четвертая беременность Маргариты Симоньян закончилась трагедией


Четвертая беременность Маргариты Симоньян закончилась трагедией


Сегодня СМИ облетела новость, что четвертая беременность закончилась выкидышем - об этом Симоньян сообщила в своём блоге: "Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание. Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся в любом случае". Помимо дочки Маро, в семье журналистки и её супруга 54-летнего Тиграна Кеосаяна подрастают сын Баграт и дочь Марьяна.

Четвертая беременность Маргариты Симоньян закончилась трагедией

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Ключевые слова: Маргарита Симоньян

Количество просмотров: 2 262
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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