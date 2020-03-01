Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже

Вместе с супругой Кили Шэй Смит он отправился на Гавайи, где их и подстерегли папарацци. Супруги совсем не обращали внимания на назойливых фотографов и продолжали наслаждаться природой, погодой и друг другом.Отметим, что пример супружеской верности Пирса часто обсуждается в Сети, ведь он, а люди этому крайне удивлены, не расстался с супругой после того, как она значительно набрала в весе. Какой злой в Сети народ...Броснан и сам не молодеет, зато по сей день ходит с супругой по улице за ручку. Это же так мило.Напомним, Пирс и Кили Шей познакомились в 1993 году.На тот момент прошло три года с тех пор, как Пирс потерял свою первую жену Кассандру Харрисон. Кассандра умерла от рака, и Пирс заботился об их общем сыне Шоне и двух детях жены от предыдущего брака, которых он усыновил.Кили и Пирс долго встречались и в итоге сыграли свадьбу после семи лет отношений в 2001 году. Торжество состоялось в Ирландии, где Пирс провел свое детство.У пары есть двое сыновей - 22-летний Дилан и 18-летний Пэрис.По сей день супруги неразлучны, они вместе путешествуют, а Пирс в своих интервью не устаёт говорить добрые слова в адрес жены:"У нее есть какая-то особая сила, без которой мне не прожить. Когда Кили смотрит на меня, я готов сдаться".А среди читателей zvezdi.ru есть пары, которые живут вместе больше 10-20 лет?