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Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже

Вчера, 09:26
66-летний актёр Пирс Броснан предпочёл переждать пандемию в тёплых странах.

Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже
Вместе с супругой Кили Шэй Смит он отправился на Гавайи, где их и подстерегли папарацци. Супруги совсем не обращали внимания на назойливых фотографов и продолжали наслаждаться природой, погодой и друг другом.

Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Отметим, что пример супружеской верности Пирса часто обсуждается в Сети, ведь он, а люди этому крайне удивлены, не расстался с супругой после того, как она значительно набрала в весе. Какой злой в Сети народ...

Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Броснан и сам не молодеет, зато по сей день ходит с супругой по улице за ручку. Это же так мило.

Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Напомним, Пирс и Кили Шей познакомились в 1993 году.

Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


На тот момент прошло три года с тех пор, как Пирс потерял свою первую жену Кассандру Харрисон. Кассандра умерла от рака, и Пирс заботился об их общем сыне Шоне и двух детях жены от предыдущего брака, которых он усыновил.

Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Кили и Пирс долго встречались и в итоге сыграли свадьбу после семи лет отношений в 2001 году. Торжество состоялось в Ирландии, где Пирс провел свое детство.

Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


У пары есть двое сыновей - 22-летний Дилан и 18-летний Пэрис.

Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


По сей день супруги неразлучны, они вместе путешествуют, а Пирс в своих интервью не устаёт говорить добрые слова в адрес жены:

"У нее есть какая-то особая сила, без которой мне не прожить. Когда Кили смотрит на меня, я готов сдаться".

А среди читателей zvezdi.ru есть пары, которые живут вместе больше 10-20 лет?

Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже


Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже

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Ключевые слова: Пирс Броснан

Количество просмотров: 3 679
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Папарацци сделали милые фото Пирса Броснана с женой на пляже 66-летний актёр Пирс Броснан предпочёл переждать пандемию в тёплых странах.
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