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Три сына Меган Фокс всё больше становятся похожи на девочек

Вчера, 08:26
Судя по свежим снимкам папарацци, многодетные родители - актриса Меган Фокс и её муж Брайан Остин Грин - решили перенять опыт Анджелины Джоли и не стали бороться с некоторыми желаниями своих троих сыновей.

Три сына Меган Фокс всё больше становятся похожи на девочек
Например, заметно, что все три мальчика носят довольно длинны волосы, отказываясь стричься. Именно с подобных "звоночков" (отказ от стрижки и тяга к ношению женской одежды) всё начиналось и у Энджи, что сейчас привело её дочку Шайло к подготовке к операции по смене пола и употреблению гормонов.


Три сына Меган Фокс всё больше становятся похожи на девочек


Хочется верить, что в семье Фокс и Грина до такого не будет, но кто знает, куда заведёт людей попытка быть толерантными и всепонимающими родителями.

Три сына Меган Фокс всё больше становятся похожи на девочек


Напомним, Меган Фокс и Брайан Остин Грин воспитывают 6-летнего Бодхи Ранса Грина, 7-летнего Ноа Шэннона Грина и 3-летнего Джорни Ривера Грина.

Три сына Меган Фокс всё больше становятся похожи на девочек

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Ключевые слова: Меган Фокс

Количество просмотров: 4 160
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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