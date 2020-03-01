Три сына Меган Фокс всё больше становятся похожи на девочек

Например, заметно, что все три мальчика носят довольно длинны волосы, отказываясь стричься. Именно с подобных "звоночков" (отказ от стрижки и тяга к ношению женской одежды) всё начиналось и у Энджи, что сейчас привело её дочку Шайло к подготовке к операции по смене пола и употреблению гормонов.
Хочется верить, что в семье Фокс и Грина до такого не будет, но кто знает, куда заведёт людей попытка быть толерантными и всепонимающими родителями.
Напомним, Меган Фокс и Брайан Остин Грин воспитывают 6-летнего Бодхи Ранса Грина, 7-летнего Ноа Шэннона Грина и 3-летнего Джорни Ривера Грина.
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