Беременная Кети Перри и Орландо Блум гуляют по рынку без масок от коронавируса

Несмотря на беременность, Кети не стала надевать маску, которая защищает от вирусов. В этот день Перри была в уютном сером костюмчике с принтом радуги, бейсболке и тапочках. Орладно также был в костюме тёмно-синей расцветки.Напомним, о беременности Кети Перри стало известно 5 марта 2020 года. Чуть позже, 8 марта, 33-летняя певица во время выступления в Мельбурне призналась, что хочет дочку."Надеюсь, это будет девочка",- воодушевлённо отправила "в космос" пожелания Перри.