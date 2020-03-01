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Беременная Кети Перри и Орландо Блум гуляют по рынку без масок от коронавируса

Вчера, 15:15
Кети Перри и Орландо Блум выбрались на рынок в Лос-Анджелесе.

Беременная Кети Перри и Орландо Блум гуляют по рынку без масок от коронавируса
Несмотря на беременность, Кети не стала надевать маску, которая защищает от вирусов. В этот день Перри была в уютном сером костюмчике с принтом радуги, бейсболке и тапочках. Орладно также был в костюме тёмно-синей расцветки.

Беременная Кети Перри и Орландо Блум гуляют по рынку без масок от коронавируса


Напомним, о беременности Кети Перри стало известно 5 марта 2020 года. Чуть позже, 8 марта, 33-летняя певица во время выступления в Мельбурне призналась, что хочет дочку.

Беременная Кети Перри и Орландо Блум гуляют по рынку без масок от коронавируса


"Надеюсь, это будет девочка",

- воодушевлённо отправила "в космос" пожелания Перри.

Беременная Кети Перри и Орландо Блум гуляют по рынку без масок от коронавируса


Беременная Кети Перри и Орландо Блум гуляют по рынку без масок от коронавируса

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Ключевые слова: Кети Перри

Количество просмотров: 1 820
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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