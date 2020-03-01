В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец

Местом появления малыша на свет 32-летняя Зуева выбрала одну из американских клиник, куда прилетела заранее. Козловский приехал к возлюбленной за несколько дней до родов. Также сообщается, что актер присутствовал при родах.О беременности Ольги Зуевой было известно крайне мало - в сеть так и не попала ни одна фотография, на которой она была бы запечатлена с животиком. Более того, пара до последнего момента вообще не подтверждала сам факт беременности. В личном блоге новоиспеченной мамы уже появилось первое фото с дочкой: "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня" - гласит комментарий Ольги к снимку.