О беременности Ольги Зуевой было известно крайне мало - в сеть так и не попала ни одна фотография, на которой она была бы запечатлена с животиком. Более того, пара до последнего момента вообще не подтверждала сам факт беременности. В личном блоге новоиспеченной мамы уже появилось первое фото с дочкой: "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня" - гласит комментарий Ольги к снимку.
В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец
Вчера, 03:52
Актерская пара Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями.
Местом появления малыша на свет 32-летняя Зуева выбрала одну из американских клиник, куда прилетела заранее. Козловский приехал к возлюбленной за несколько дней до родов. Также сообщается, что актер присутствовал при родах.
О беременности Ольги Зуевой было известно крайне мало - в сеть так и не попала ни одна фотография, на которой она была бы запечатлена с животиком. Более того, пара до последнего момента вообще не подтверждала сам факт беременности. В личном блоге новоиспеченной мамы уже появилось первое фото с дочкой: "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня" - гласит комментарий Ольги к снимку.
О беременности Ольги Зуевой было известно крайне мало - в сеть так и не попала ни одна фотография, на которой она была бы запечатлена с животиком. Более того, пара до последнего момента вообще не подтверждала сам факт беременности. В личном блоге новоиспеченной мамы уже появилось первое фото с дочкой: "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня" - гласит комментарий Ольги к снимку.
← Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом
Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева
Количество просмотров: 3 523
Количество просмотров: 3 523
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец Актерская пара Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями.
Кэти Перри ждёт девичник больше, чем саму свадьбу с Орландо Блумом Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум активно готовятся к свадьбе.
Елена Подкаминская родила третьего ребенка Актриса Елена Подкаминская и её супруг празднуют пополнение в семье.
Молодой исполнитель Young Goga презентовал новый клип В новом видео на трек «00-х» Young Goga с удовольствием покатал на верблюде по сибирским сугробам свою девушку