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В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец

Вчера, 03:52
Актерская пара Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями.

В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец
Местом появления малыша на свет 32-летняя Зуева выбрала одну из американских клиник, куда прилетела заранее. Козловский приехал к возлюбленной за несколько дней до родов. Также сообщается, что актер присутствовал при родах.

В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец


В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец


О беременности Ольги Зуевой было известно крайне мало - в сеть так и не попала ни одна фотография, на которой она была бы запечатлена с животиком. Более того, пара до последнего момента вообще не подтверждала сам факт беременности. В личном блоге новоиспеченной мамы уже появилось первое фото с дочкой: "Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня" - гласит комментарий Ольги к снимку.

В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец


В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец


В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец


В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец

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Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева

Количество просмотров: 3 523
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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В семье Ольги Зуевой и Данилы Козловского родился первенец Актерская пара Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями.
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