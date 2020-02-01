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Елена Подкаминская родила третьего ребенка

Сегодня, 16:38
Актриса Елена Подкаминская и её супруг празднуют пополнение в семье.

Елена Подкаминская родила третьего ребенка
О счастливой новости 40-летняя звезда предпочла сообщить поклонникам лично - пост о рождении малыша появился на страничке актрисы в соцсети. Из него следует, что ребенок появился на свет ещё 21 февраля: "Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой долгожданной весной и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!" - написала Подкаминская в комментарии к фото в положении.

Елена Подкаминская родила третьего ребенка


Интересно, что до того, как звезда сообщила радостную новость, ни её коллеги, ни подписчики вообще не знали о беременности. Известно было лишь, что в последние месяцы Подкаминская не появилась ни на одном светском мероприятии.

Елена Подкаминская родила третьего ребенка


Напомним, в семье Елены и её супруга бизнесмена Дениса Гущина также подрастают двое детей - совместная 3-летняя дочка Ева, и дочь актрисы от предыдущего брака Полина.

Елена Подкаминская родила третьего ребенка


Елена Подкаминская родила третьего ребенка

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Ключевые слова: Елена Подкаминская

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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Елена Подкаминская родила третьего ребенка Актриса Елена Подкаминская и её супруг празднуют пополнение в семье.
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