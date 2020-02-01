Елена Подкаминская родила третьего ребенка

О счастливой новости 40-летняя звезда предпочла сообщить поклонникам лично - пост о рождении малыша появился на страничке актрисы в соцсети. Из него следует, что ребенок появился на свет ещё 21 февраля: "Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой долгожданной весной и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!" - написала Подкаминская в комментарии к фото в положении.Интересно, что до того, как звезда сообщила радостную новость, ни её коллеги, ни подписчики вообще не знали о беременности. Известно было лишь, что в последние месяцы Подкаминская не появилась ни на одном светском мероприятии.Напомним, в семье Елены и её супруга бизнесмена Дениса Гущина также подрастают двое детей - совместная 3-летняя дочка Ева, и дочь актрисы от предыдущего брака Полина.