Анна Седокова ждёт четвертого ребенка

37-летняя исполнительница готовится к пополнению в семье - о беременности Анны Седоковой стало известно благодаря вопросу от её подписчицы в блоге звезды. В комментарии к новой фотографии Анны она спросила, не беременна ли она вновь, на что Седокова неожиданно дала ответ: "Да". Спустя несколько часов певица удалила свой комментарий, однако уже успела получить множество поздравлений и восторженных комментариев. Отцом ребенка является 27-летний баскетболист Янис Тимма.Напомним, что певица воспитывает сына и двух дочерей от трёх отцов.