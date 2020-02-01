Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анна Седокова ждёт четвертого ребенка

Вчера, 03:44
Певица Анна Седокова вновь станет матерью.

Анна Седокова ждёт четвертого ребенка
37-летняя исполнительница готовится к пополнению в семье - о беременности Анны Седоковой стало известно благодаря вопросу от её подписчицы в блоге звезды. В комментарии к новой фотографии Анны она спросила, не беременна ли она вновь, на что Седокова неожиданно дала ответ: "Да". Спустя несколько часов певица удалила свой комментарий, однако уже успела получить множество поздравлений и восторженных комментариев. Отцом ребенка является 27-летний баскетболист Янис Тимма.

Анна Седокова ждёт четвертого ребенка


Напомним, что певица воспитывает сына и двух дочерей от трёх отцов.

Анна Седокова ждёт четвертого ребенка


Анна Седокова ждёт четвертого ребенка

← Рэпер GOODY представил дерзкий и провокационный клип на песню «Снежная... «Оскар-2020»: Лора Дерн на красной дорожке →

Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 2 119
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения премии "Оскар".
«Оскар-2020»: в главной номинации «Лучший фильм» случилась сенсация Объявлен победитель в категории "Лучший фильм" на главной кинопремии мира "Оскар".
«Оскар-2020»: Хоакин Феникс и Руни Мара на красной дорожке Яркая актерская пара Хоакин Феникс и Руни Мара привлекли к себе всеобщее внимание на торжественной дорожке.
«Оскар-2020»: Пенелопа Крус на красной дорожке Актриса Пенелопа Крус в одном из самых необычных нарядов вечера.
«Оскар-2020»: Брэд Питт получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана Актер Брэд Питт получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.