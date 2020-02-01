Напомним, что певица воспитывает сына и двух дочерей от трёх отцов.
Анна Седокова ждёт четвертого ребенка
Вчера, 03:44
Певица Анна Седокова вновь станет матерью.
37-летняя исполнительница готовится к пополнению в семье - о беременности Анны Седоковой стало известно благодаря вопросу от её подписчицы в блоге звезды. В комментарии к новой фотографии Анны она спросила, не беременна ли она вновь, на что Седокова неожиданно дала ответ: "Да". Спустя несколько часов певица удалила свой комментарий, однако уже успела получить множество поздравлений и восторженных комментариев. Отцом ребенка является 27-летний баскетболист Янис Тимма.
Напомним, что певица воспитывает сына и двух дочерей от трёх отцов.
Напомним, что певица воспитывает сына и двух дочерей от трёх отцов.
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Ключевые слова: Анна Седокова
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Количество просмотров: 2 119
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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