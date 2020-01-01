Дарья Пынзарь раскрыла обман подруг и мужа

Сейчас у Даши работа в Москве, и блондинка признаётся, что пытается успеть всё и сразу. Из-за пробок получается не очень."Всем хорошего дня) обожаю рано просыпаться и чувствовать себя выспавшейся, обычно для этого мне надо спать часов до 10, но Москва сделала своё дело, теперь я привыкла к режиму «ранняя пташка» потому что, как гласит народная истинна «поспал больше на пол часа , простоял в пробке больше на 2 часа» предпочитаю выезжать заранее, в этом году одна из моих задач, научиться пунктуальности".Так вот оказалось, что подруг и супруга Даши раздражало отсутствие пунктуальности, поэтому было решено говорить Пынзарь о времени встречи, убавляя час от назначенного графика."Мои подруги и даже муж, уже начали мне говорить время встречи на час раньше, причём я (по причине опаздывания) долго об этом даже не догадывалась. Пока справляюсь) А вы пунктуальный человек или нет?".Даша признаётся, что узнала об этом совсем недавно. Но не стала обижаться на такой мини-обман.Отметим, что многие заметили - Даша прилетела в Москву, но ещё ни разу не виделась со своей подругой Ксенией Бородиной. Поползли слухи о том, что Дашу исключили из группы Бородиной "прачка". Правда, Даша ответила, что они общаются, но пока не встречались из-за занятости.