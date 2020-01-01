Из коричневого в синий: переделка и обновление кухни своими руками (видео)

Если вам надоела старая кухня, а денег на новый гарнитур нет - тогда это видео точно для вас.

Блогер Айсулу рассказала о том, как с помощью красок преобразить привычные дверки цвета "орех", а также простой способ избавления от пресловутого белого фартука (плитки), который совсем не радует глаз.Подробный процесс можно посмотреть чуть ниже: