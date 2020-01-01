Подробный процесс можно посмотреть чуть ниже:
Из коричневого в синий: переделка и обновление кухни своими руками (видео)
Сегодня, 14:25
Если вам надоела старая кухня, а денег на новый гарнитур нет - тогда это видео точно для вас.
Блогер Айсулу рассказала о том, как с помощью красок преобразить привычные дверки цвета "орех", а также простой способ избавления от пресловутого белого фартука (плитки), который совсем не радует глаз.
Подробный процесс можно посмотреть чуть ниже:
Подробный процесс можно посмотреть чуть ниже:
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Ключевые слова: ремонт кухни
Количество просмотров: 1 625
Количество просмотров: 1 625
Автор: MyshaПерейти в галерею
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Автор фото: скриншот
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Из коричневого в синий: переделка и обновление кухни своими руками (видео) Если вам надоела старая кухня, а денег на новый гарнитур нет - тогда это видео точно для вас.
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