Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Из коричневого в синий: переделка и обновление кухни своими руками (видео)

Сегодня, 14:25
Если вам надоела старая кухня, а денег на новый гарнитур нет - тогда это видео точно для вас.

Из коричневого в синий: переделка и обновление кухни своими руками (видео)
Блогер Айсулу рассказала о том, как с помощью красок преобразить привычные дверки цвета "орех", а также простой способ избавления от пресловутого белого фартука (плитки), который совсем не радует глаз.

Из коричневого в синий: переделка и обновление кухни своими руками (видео)


Из коричневого в синий: переделка и обновление кухни своими руками (видео)


Подробный процесс можно посмотреть чуть ниже:


← Комик Александр Долгополов дал первое интервью после отъезда из России

Ключевые слова: ремонт кухни

Количество просмотров: 1 625
Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Из коричневого в синий: переделка и обновление кухни своими руками (видео) Если вам надоела старая кухня, а денег на новый гарнитур нет - тогда это видео точно для вас.
Комик Александр Долгополов дал первое интервью после отъезда из России Комик Александр Долгополов был вынужден уехать из России после того, как его выступлениями заинтересовалось МВД.
Мега-бюджетный ремонт "однушки" с добавлением метров (видео) Раньше планировки делали такие, что жить было просто невозможно. Нет кладовки, крохотная прихожая и другие минусы пространства.
Блогер Алёна Погребняк протестировала салон красоты Алёны Шишковой Блогер Алёна Погребняк стала известна после того, как начала выпускать видео, сделанные в салонах красоты известных звёзд.
Сумасшедший фанат набил на лице татуировку в честь блогера Алины Ботановны Самые преданные поклонники готовы на многое ради своих кумиров, но вот поступок этого безумного фаната ради популярного блогера Алины Ботановны заставляет задуматься.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.