Мега-бюджетный ремонт "однушки" с добавлением метров (видео)
Сегодня, 13:50
Раньше планировки делали такие, что жить было просто невозможно. Нет кладовки, крохотная прихожая и другие минусы пространства.
Но и такие квартиры по сей день пользуются популярность и покупаются теми, кто потом думает - как же сделать бюджетный ремонт, чтобы расширить пространство и денег много не потратить? Предлагаем посмотреть видео недорого, но умного ремонта однокомнатной квартиры, где продумано всё...
Ну, или почти всё. Уверены, вам точно пригодятся какие-то из советов.
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