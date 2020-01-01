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Мега-бюджетный ремонт "однушки" с добавлением метров (видео)

Сегодня, 13:50
Раньше планировки делали такие, что жить было просто невозможно. Нет кладовки, крохотная прихожая и другие минусы пространства.

Мега-бюджетный ремонт "однушки" с добавлением метров (видео)
Но и такие квартиры по сей день пользуются популярность и покупаются теми, кто потом думает - как же сделать бюджетный ремонт, чтобы расширить пространство и денег много не потратить? Предлагаем посмотреть видео недорого, но умного ремонта однокомнатной квартиры, где продумано всё...

Мега-бюджетный ремонт "однушки" с добавлением метров (видео)


Ну, или почти всё. Уверены, вам точно пригодятся какие-то из советов.

Мега-бюджетный ремонт "однушки" с добавлением метров (видео)


Подробное видео с описанием чуть ниже:


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Ключевые слова: ремонт

Количество просмотров: 1 027
Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

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