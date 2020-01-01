Мега-бюджетный ремонт "однушки" с добавлением метров (видео)

Раньше планировки делали такие, что жить было просто невозможно. Нет кладовки, крохотная прихожая и другие минусы пространства.

Но и такие квартиры по сей день пользуются популярность и покупаются теми, кто потом думает - как же сделать бюджетный ремонт, чтобы расширить пространство и денег много не потратить? Предлагаем посмотреть видео недорого, но умного ремонта однокомнатной квартиры, где продумано всё...Ну, или почти всё. Уверены, вам точно пригодятся какие-то из советов.Подробное видео с описанием чуть ниже: