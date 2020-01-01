Эшли и её избранник Джастин Эрвин сыграли свадьбу девять лет назад.
Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой
Сегодня, 03:02
Одна из самых популярных моделей мира Эшли Грэм родила первенца.
Интересно, что в недавних интервью 32-летняя модель утверждала, что пока не собирается становиться мамой - Грэм признавалась, что ещё не готова к столь ответственному шагу. Однако буквально через пару месяцев поклонники звезды узнали о её беременности. Как видно из нового сообщения модели на её личной страничке, Грэм рада, что всё-таки стала мамой: "В этот день наши жизни изменились в лучшую сторону. Спасибо вам за любовь и поддержку в это потрясающее время!" - написала новоиспеченная мама, так и не сообщив подписчикам пол или имя малыша.
Эшли и её избранник Джастин Эрвин сыграли свадьбу девять лет назад.
Эшли и её избранник Джастин Эрвин сыграли свадьбу девять лет назад.
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Ключевые слова: Эшли Грэм
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Количество просмотров: 3 627
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, yahoo.com, allure.com
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Автор фото: instagram.com, yahoo.com, allure.com
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