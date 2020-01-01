Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой

Интересно, что в недавних интервью 32-летняя модель утверждала, что пока не собирается становиться мамой - Грэм признавалась, что ещё не готова к столь ответственному шагу. Однако буквально через пару месяцев поклонники звезды узнали о её беременности. Как видно из нового сообщения модели на её личной страничке, Грэм рада, что всё-таки стала мамой: "В этот день наши жизни изменились в лучшую сторону. Спасибо вам за любовь и поддержку в это потрясающее время!" - написала новоиспеченная мама, так и не сообщив подписчикам пол или имя малыша.Эшли и её избранник Джастин Эрвин сыграли свадьбу девять лет назад.