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Елизавете Песковой и Татьяне Навке удалось стать близкими подругами

Вчера, 18:32
Татьяна Навка - третья жена Дмитрия Пескова. У пресс-секретаря президента есть дочка Лиза, которой сейчас 22 года. Не так давно Елизавета дала откровенное интервью, в котором рассказала, что именно сейчас у них с Татьяной общение переросло в искренние чувства друг к другу.

Елизавете Песковой и Татьяне Навке удалось стать близкими подругами
«Я очень рада, что спустя шесть лет у нас с ней наконец-то настоящие искренние дружеские отношения. Мы к этому долго шли. Ко мне осознание многих вещей пришло в 20−21 год. Таня — это тот человек, к которому я могу прийти и получить у нее какой-нибудь совет. Получилось так, что я с каждым членом семьи выстроила дружеские взаимоотношения, и я реально занимаюсь своей жизнью. Члены моей семьи — это друзья, прежде всего»,

- поведала Пескова в интервью журналу Forbes.

Елизавете Песковой и Татьяне Навке удалось стать близкими подругами


Кстати, Лиза призналась, что не делится личными секретами с родной мамой, Екатериной Солоцинской, но зато откровенно общается с отцом. Раньше девочка побаивалась папу, но потом поняла, что его строгость - это проявление заботы.

Елизавете Песковой и Татьяне Навке удалось стать близкими подругами

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Ключевые слова: Елизавета Пескова, Татьяна Навка

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Елизавете Песковой и Татьяне Навке удалось стать близкими подругами Татьяна Навка - третья жена Дмитрия Пескова. У пресс-секретаря президента есть дочка Лиза, которой сейчас 22 года. Не так давно Елизавета дала откровенное интервью, в котором рассказала, что именно сейчас у них с Татьяной общение переросло в искренние чувства друг к другу.
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