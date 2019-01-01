Кейт Миддлтон призналась, что её супруг принц Уильям больше не хочет детей

Западные издания то и дело сообщают о новой беременности герцогини Кембриджской, однако эти слухи так ни разу и не подтвердились. На днях в коротком интервью Кейт Миддлтон окончательно разрушила всякие догадки по поводу пополнения в их с Уильямом семье - она рассказала, что её супруг больше не хочет детей. Тогда как сама герцогиня напротив была бы рада четвертому ребенку - по крайней мере, в этом она признавалась ещё около года назад.У королевской четы подрастают 2-летний принц Луи, 4-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Георг.