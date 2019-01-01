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Кейт Миддлтон призналась, что её супруг принц Уильям больше не хочет детей

Вчера, 20:28
Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей и, похоже, пополнения в королевской чете ждать не стоит.

Кейт Миддлтон призналась, что её супруг принц Уильям больше не хочет детей
Западные издания то и дело сообщают о новой беременности герцогини Кембриджской, однако эти слухи так ни разу и не подтвердились. На днях в коротком интервью Кейт Миддлтон окончательно разрушила всякие догадки по поводу пополнения в их с Уильямом семье - она рассказала, что её супруг больше не хочет детей. Тогда как сама герцогиня напротив была бы рада четвертому ребенку - по крайней мере, в этом она признавалась ещё около года назад.

Кейт Миддлтон призналась, что её супруг принц Уильям больше не хочет детей


У королевской четы подрастают 2-летний принц Луи, 4-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Георг.

Кейт Миддлтон призналась, что её супруг принц Уильям больше не хочет детей


Кейт Миддлтон призналась, что её супруг принц Уильям больше не хочет детей

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принц Уильям

Количество просмотров: 1 651
Автор: Katarina

Автор фото: evoke.ie, eonline.com, pinterest.com

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