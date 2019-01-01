У королевской четы подрастают 2-летний принц Луи, 4-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Георг.
Кейт Миддлтон призналась, что её супруг принц Уильям больше не хочет детей
Вчера, 20:28
Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей и, похоже, пополнения в королевской чете ждать не стоит.
Западные издания то и дело сообщают о новой беременности герцогини Кембриджской, однако эти слухи так ни разу и не подтвердились. На днях в коротком интервью Кейт Миддлтон окончательно разрушила всякие догадки по поводу пополнения в их с Уильямом семье - она рассказала, что её супруг больше не хочет детей. Тогда как сама герцогиня напротив была бы рада четвертому ребенку - по крайней мере, в этом она признавалась ещё около года назад.
У королевской четы подрастают 2-летний принц Луи, 4-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Георг.
У королевской четы подрастают 2-летний принц Луи, 4-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Георг.
← Елена Галицына представила красочную фотосессию в Таиланде Брэдли Купер нашёл замену Ирине Шейк →
Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принц Уильям
Количество просмотров: 1 651
Количество просмотров: 1 651
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: evoke.ie, eonline.com, pinterest.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: evoke.ie, eonline.com, pinterest.com
Поделись с друзьями:
Loading...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...
Брэдли Купер нашёл замену Ирине Шейк Американский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк расстались после 4 лет гражданского брака.
Кейт Миддлтон призналась, что её супруг принц Уильям больше не хочет детей Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей и, похоже, пополнения в королевской чете ждать не стоит.
Елена Галицына представила красочную фотосессию в Таиланде Елена Галицына умеет сочетать в себе огромное количество амплуа. Певица, актриса, модельер, фотограф, спортсменка, писатель и организатор фэшн-съёмок. Но сегодня мы предлагаем вам посмотреть на модель Елену Галицыну.
Меган Маркл впервые появилась на публике после скандала с королевской семьёй Супруга принца Гарри Меган Маркл посетила женский центр в канадском Ванкувере.
Loading...