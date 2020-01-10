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Илон Маск и его избранница готовятся стать родителями

10.01.20 / 04:28
Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск вновь станет отцом.

Илон Маск и его избранница готовятся стать родителями
Роман 48-летнего Илона Маска и 31-летней певицы Граймс начался около двух лет назад. С тех пор пара неоднократно появлялась на публике вместе и не скрывала своих отношений. Счастливую новость сообщила сама будущая мама - исполнительница выложила на своей страничке в соцсети пикантную фотографию, на которой заметен округлившийся животик с рисунком младенца. В комментарии к кадру Граймс объяснила характер снимка тем, что беременность заставляет её чувствовать себя дикой.

Илон Маск и его избранница готовятся стать родителями


Фото подверглось цензуре и было заблокировано соцсетью, но успело разлететься по интернету. Чуть позже звезда опубликовала ещё один кадр.

Илон Маск и его избранница готовятся стать родителями


Напомним, что у Маска уже есть пятеро детей от предыдущих отношений, а для его возлюбленной ребенок станет первенцем.

Илон Маск и его избранница готовятся стать родителями


Илон Маск и его избранница готовятся стать родителями

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Ключевые слова: Илон Маск, Граймс

Количество просмотров: 8 528
Автор: Katarina

Автор фото: toofab.com, instagram.com, pinterest.com

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