Илон Маск и его избранница готовятся стать родителями

Роман 48-летнего Илона Маска и 31-летней певицы Граймс начался около двух лет назад. С тех пор пара неоднократно появлялась на публике вместе и не скрывала своих отношений. Счастливую новость сообщила сама будущая мама - исполнительница выложила на своей страничке в соцсети пикантную фотографию, на которой заметен округлившийся животик с рисунком младенца. В комментарии к кадру Граймс объяснила характер снимка тем, что беременность заставляет её чувствовать себя дикой.Фото подверглось цензуре и было заблокировано соцсетью, но успело разлететься по интернету. Чуть позже звезда опубликовала ещё один кадр.Напомним, что у Маска уже есть пятеро детей от предыдущих отношений, а для его возлюбленной ребенок станет первенцем.