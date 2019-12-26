Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Глубоко беременная Анастасия Костенко сломала руку

26.12.19 / 16:19
Анастасия Костенко находится на заключительных месяцах беременности, и тут такая неприятность.

Глубоко беременная Анастасия Костенко сломала руку
Настя написала в Инстаграм, что у неё перелом. Судя по снимку, Костенко сломала правую руку.

А ведь врачи требовали от неё одного - покоя и никакой активности. Ещё тогда Настя сетовала по этому поводу и говорила, что ей очень надоело сидеть на одном месте.

Теперь же покой будет вынужденным. Костенко отмечает, что её дочка Милана очень испугалась за маму, плакала и жалела её.

Глубоко беременная Анастасия Костенко сломала руку


"Моя поддержка на ближайшие 3 недели. Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель- хоть как-то добраться до финиша.

Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь.

Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала - подходила и целовала меня.

P.S. Сегодня что-то очень много поступило травмированных беременных. Берегите себя, дорогие.

#перелом".

Пожелаем Анастасии была аккуратнее и как можно скорее восстановиться и избавиться от гипса.

← Хирург Сергей Блохин дал профессиональный комментарий о разрыве имплан... После публикации фото любовницы Ивана Телегина, Пелагея заявила о разв... →

Ключевые слова: Анастасия Костенко

Количество просмотров: 14 716
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Настя Ивлеева чуть не сломала палец
Дочь Анастасии Волочковой сломала руку во время занятий спортом
Анастасия Костенко не может ничего найти себе в одежде для беременных
Беременная Анастасия Костенко восхитила своим образом
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар-2020» 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени.
Рената Литвинова опубликовала сообщение о своём здоровье после ДТП Во время прогулки по центру Москвы актрису Ренату Литвинову сбила машина - авария случилась в день её рождения.
Елизавета II выступила с официальным заявлением о принце Гарри и его супруге 93-летняя королева Елизавета II высказалась о ситуации вокруг своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Принцы Уильям и Гарри впервые рассказали правду о своей ссоре Новость о том, что между принцами Уильямом и Гарри начались серьезные разногласия, появилась сразу после ухода Гарри и его супруги Меган Маркл из королевской семьи.
Илон Маск и его избранница готовятся стать родителями Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск вновь станет отцом.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.