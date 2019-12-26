Глубоко беременная Анастасия Костенко сломала руку

Настя написала в Инстаграм, что у неё перелом. Судя по снимку, Костенко сломала правую руку.А ведь врачи требовали от неё одного - покоя и никакой активности. Ещё тогда Настя сетовала по этому поводу и говорила, что ей очень надоело сидеть на одном месте.Теперь же покой будет вынужденным. Костенко отмечает, что её дочка Милана очень испугалась за маму, плакала и жалела её."Моя поддержка на ближайшие 3 недели. Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель- хоть как-то добраться до финиша.Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь.Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала - подходила и целовала меня.P.S. Сегодня что-то очень много поступило травмированных беременных. Берегите себя, дорогие.#перелом".Пожелаем Анастасии была аккуратнее и как можно скорее восстановиться и избавиться от гипса.