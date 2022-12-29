Актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие Ромео и Джульетту, подали в суд на Paramount Pictures

Самой знаменитой экранизацией пьесы Уильяма Шекспира стал двухсерийный художественный фильм 1968 года режиссёра Франко Дзеффирелли.Фильм получил две премии «Оскар», три премии «Золотой Глобус» и много других наград. А британские актёры Леонард Уайтинг (Leonard Whiting) и Оливия Хасси (Olivia Hussey), исполнившие главные роли, стали эталоном Ромео и Джульетты.Может быть именно потому, что юные актёры были по возрасту близки своим персонажам, им удалось прекрасно передать юную непосредственность, первую любовь, наивность и страсть.Во время съёмок культового фильма Леонарду было 16, а Оливии – 15 лет, и ходят слухи, что между молодыми людьми на самом деле были достаточно сильные чувства.Но вот спустя более 50 лет 71-летняя Хасси и 72-летний Уайтинг подали иск в Верховный суд Санта-Моники в Калифорнии, обвинив Paramount Pictures в сексуальной эксплуатации, мошенничестве и умышленном причинении эмоционального расстройства.Несовершеннолетним актёрам режиссёр поначалу обещал, что никакой наготы в фильме не будет, но в последний день съёмок сказал, что фильм «провалится», если они не сыграют сцену брачной ночи, как и положено обнажёнными.В иске утверждается, что Дзеффирелли показал актёрам, где будет установлена камера, и что, по сути, зритель не увидит обнажённую натуру. Хотя на самом деле всё оказалось совсем иначе.