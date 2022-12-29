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Актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие Ромео и Джульетту, подали в суд на Paramount Pictures

Вчера, 17:18
«Нет повести печальнее на свете…».

Актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие Ромео и Джульетту, подали в суд на Paramount Pictures

Самой знаменитой экранизацией пьесы Уильяма Шекспира стал двухсерийный художественный фильм 1968 года режиссёра Франко Дзеффирелли.

Актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие Ромео и Джульетту, подали в суд на Paramount Pictures


Фильм получил две премии «Оскар», три премии «Золотой Глобус» и много других наград. А британские актёры Леонард Уайтинг (Leonard Whiting) и Оливия Хасси (Olivia Hussey), исполнившие главные роли, стали эталоном Ромео и Джульетты.

Может быть именно потому, что юные актёры были по возрасту близки своим персонажам, им удалось прекрасно передать юную непосредственность, первую любовь, наивность и страсть.

Актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие Ромео и Джульетту, подали в суд на Paramount Pictures


Во время съёмок культового фильма Леонарду было 16, а Оливии – 15 лет, и ходят слухи, что между молодыми людьми на самом деле были достаточно сильные чувства.

Но вот спустя более 50 лет 71-летняя Хасси и 72-летний Уайтинг подали иск в Верховный суд Санта-Моники в Калифорнии, обвинив Paramount Pictures в сексуальной эксплуатации, мошенничестве и умышленном причинении эмоционального расстройства.

Несовершеннолетним актёрам режиссёр поначалу обещал, что никакой наготы в фильме не будет, но в последний день съёмок сказал, что фильм «провалится», если они не сыграют сцену брачной ночи, как и положено обнажёнными.

Актёры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие Ромео и Джульетту, подали в суд на Paramount Pictures


В иске утверждается, что Дзеффирелли показал актёрам, где будет установлена камера, и что, по сути, зритель не увидит обнажённую натуру. Хотя на самом деле всё оказалось совсем иначе.

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Ключевые слова: Леонард Уайтинг, Оливия Хасси, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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