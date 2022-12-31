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И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично

31.12.22 / 12:12
Несмотря на проблемы – все получилось.

И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично
Премьере на смогли помешать ни московские пробки, ни болезнь Евгения Плющенко — ледовое шоу «Снегурочка» прошло на ура.

Масштаб просто порожал, ведь одновременно на льду появилось 139 человек, что стало мировым рекордом, поскольку раньше такого никто не делал.

«Я горжусь нашим шоу, нашими спортсменами, нашими танцорами, каждым из тех, кто участвовал и готовил это шоу. Сделать массовость сцены, где задействовано больше ста человек, это реально очень сложно. И я рада, что у меня это получилось», — позже призналась в своем телеграмм канале Яна Рудковская.

Естественно, что не обошлось на премьере без звездных гостей. Филипп Киркоров, Алиса Лобанова, Юлианна Караулова, Владислав Лисовец, Яна Расковалова, Виктория Шелягова буквально обрывали телефон Яны Рудковской, признаваясь, что не знают, куда им смотреть…там балет Сергея Филина, там фигурное катание, там кто-то прыгает, там летает.

И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И это, действительно так, ведь в шоу приняли участие действующие спортсмены: олимпийские чемпионы Александра Трусова и Марк Кондратюк. Вышел на лед любимец зрителей, юный спортсмен Александр Плющенко.

И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


А вот Евгения Плющенко, который из-за гриппа пропустил премьеру, заменил двукратный вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин. После шоу Самарин в беседе с журналистами отметил, что заменять Плющенко — большая ответственность.

Грандиозное шоу подарило зрителям множество положительных эмоций. А сама Снегурочка в отличие от оригинальной версии сказки не растаяла, а превратилась в человека и пошла под венец со своим возлюбленным.

И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично


И снова первые в своем деле: премьера «Снегурочки» Евгения Плющенко и Яны Рудковской прошла на отлично





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Ключевые слова: Яна Рудковская

Количество просмотров: 11 284
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Пресс-служба

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