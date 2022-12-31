Юлия Хадарцева стала триумфатором форума «Человек-дела»

В конце декабря в Москве состоялось открытие всероссийского профессионального форума "Человек-дела". Мероприятие закрытого формата собрало под одной крышей выдающихся специалистов из разных областей, владельцев компаний, представителей благотворительных фондов, частных компаний, а также представителей образовательной сферы.В рамках форума состоялось выступление спикеров с докладами на актуальные темы, нетворкинг, где все участники могли обменяться опытом, идеями и предложениями. Завершающим аккордом встречи стало торжественное вручение благодарностей за вклад в ту или иную сферу и среди триумфаторов этого года заслуженно оказалась доктор психологических наук, создатель собственного расстановочного метода и автор сразу двух книг - «ПРО Деньги» и «ПРО Секс» Юлия Хадарцева.Первая книга вышла в свет в 2020 году и мгновенно стала бестселлером. В ней Юлия привела реальные доказательства связи финансов и родовой системы, помогла обнаружить негативные установки, которые препятствуют росту доходов, а также дала готовые инструменты по увеличению прибыли. Так что, благодаря этой книге “ПРО Деньги” каждый смог выйти на высокий доход, занимаясь любимым делом.И вот именно за эту работу автор научных статей и доктор психологических наук международного уровня PhD Юлия Хадарцева стала лауреатом премии всероссийского профессионального форума “Человек-дела”, а ее издание «ПРО Деньги» объявили «Лучшей книгой по финансовому мышлению 2022».Кстати, это не первое достижение Юлии Хадарцевой, отмеченное широкой общественностью. Так в 2021 году она поставила мировой рекорд по продолжительности расстановок. Психолог провела расстановку в группе из более чем 100 человек, которая длилась 26 часов 15 минут. Как итог - участники процесса изменили свои сценарии поведения в отношении семейной системы, решили жизненные проблемы и получили готовые ответы по выходу на новый уровень во всех сферах.