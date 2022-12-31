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Юлия Хадарцева стала триумфатором форума «Человек-дела»

31.12.22 / 11:47
Её книгу «ПРО Деньги» назвали лучшим изданием по трансформации мышления.

Юлия Хадарцева стала триумфатором форума «Человек-дела»
В конце декабря в Москве состоялось открытие всероссийского профессионального форума "Человек-дела". Мероприятие закрытого формата собрало под одной крышей выдающихся специалистов из разных областей, владельцев компаний, представителей благотворительных фондов, частных компаний, а также представителей образовательной сферы.

В рамках форума состоялось выступление спикеров с докладами на актуальные темы, нетворкинг, где все участники могли обменяться опытом, идеями и предложениями. Завершающим аккордом встречи стало торжественное вручение благодарностей за вклад в ту или иную сферу и среди триумфаторов этого года заслуженно оказалась доктор психологических наук, создатель собственного расстановочного метода и автор сразу двух книг - «ПРО Деньги» и «ПРО Секс» Юлия Хадарцева.

Первая книга вышла в свет в 2020 году и мгновенно стала бестселлером. В ней Юлия привела реальные доказательства связи финансов и родовой системы, помогла обнаружить негативные установки, которые препятствуют росту доходов, а также дала готовые инструменты по увеличению прибыли. Так что, благодаря этой книге “ПРО Деньги” каждый смог выйти на высокий доход, занимаясь любимым делом.

Юлия Хадарцева стала триумфатором форума «Человек-дела»


И вот именно за эту работу автор научных статей и доктор психологических наук международного уровня PhD Юлия Хадарцева стала лауреатом премии всероссийского профессионального форума “Человек-дела”, а ее издание «ПРО Деньги» объявили «Лучшей книгой по финансовому мышлению 2022».

Кстати, это не первое достижение Юлии Хадарцевой, отмеченное широкой общественностью. Так в 2021 году она поставила мировой рекорд по продолжительности расстановок. Психолог провела расстановку в группе из более чем 100 человек, которая длилась 26 часов 15 минут. Как итог - участники процесса изменили свои сценарии поведения в отношении семейной системы, решили жизненные проблемы и получили готовые ответы по выходу на новый уровень во всех сферах.

Юлия Хадарцева стала триумфатором форума «Человек-дела»


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Ключевые слова: Юлия Хадарцева

Количество просмотров: 9 373
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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