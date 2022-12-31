Юлия Хадарцева стала триумфатором форума «Человек-дела»

В рамках форума состоялось выступление спикеров с докладами на актуальные темы, нетворкинг, где все участники могли обменяться опытом, идеями и предложениями. Завершающим аккордом встречи стало торжественное вручение благодарностей за вклад в ту или иную сферу и среди триумфаторов этого года заслуженно оказалась доктор психологических наук, создатель собственного расстановочного метода и автор сразу двух книг - «ПРО Деньги» и «ПРО Секс» Юлия Хадарцева.
Первая книга вышла в свет в 2020 году и мгновенно стала бестселлером. В ней Юлия привела реальные доказательства связи финансов и родовой системы, помогла обнаружить негативные установки, которые препятствуют росту доходов, а также дала готовые инструменты по увеличению прибыли. Так что, благодаря этой книге “ПРО Деньги” каждый смог выйти на высокий доход, занимаясь любимым делом.
И вот именно за эту работу автор научных статей и доктор психологических наук международного уровня PhD Юлия Хадарцева стала лауреатом премии всероссийского профессионального форума “Человек-дела”, а ее издание «ПРО Деньги» объявили «Лучшей книгой по финансовому мышлению 2022».
Кстати, это не первое достижение Юлии Хадарцевой, отмеченное широкой общественностью. Так в 2021 году она поставила мировой рекорд по продолжительности расстановок. Психолог провела расстановку в группе из более чем 100 человек, которая длилась 26 часов 15 минут. Как итог - участники процесса изменили свои сценарии поведения в отношении семейной системы, решили жизненные проблемы и получили готовые ответы по выходу на новый уровень во всех сферах.