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Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»

31.12.22 / 11:33
В конце декабря прошла премьера этой светской новогодней сказки.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»
Вот уже третий год подряд издание VOICE создает мини-фильм уникального формата с элементами экшн, триллера, комедии и мюзикла. В съемках задействованы топовые представители шоу-бизнеса, многие из которых собрались в этот вечер в театральных стенах. Необычная премьера требует не менее экстравагантного подхода к гардеробу. Кажется, именно этим руководствовались гости при подборе образа.

Виктория Дайнеко и Лолита Милявская появились на премьере в “школьной” классике - белый верх и черный низ. Лолита в качестве верхней части комплекта выбрала ажурную кофточку, которая в сочетании с кожанной юбкой подчеркивала постройневшую фигуру певицы, а Вика объемную блузу в воланах, открывающую плечи.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


Исполнительница одной из ролей в фильме Люся Чеботина в своем образе обыграла любимую твидовую клетку Коко Шанель. Изящную безрукавку и мини-юбку девушка дополнила элегантной маленькой сумочкой цвета шампань.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


Алена Водонаева предпочла total-black: девушка позировала фотографам в классических черных брюках-трубах, шифоновой блузе и твидовом жакете, декорированном золотыми пуговицами.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


Катя Адушкина и GUNA удивили всех ну очень похожими пиджаками оверсайз из кожи питона. Правда блондинка Катя остановила свой выбор на цвете фуксия, а брюнетка GUNA предпочла малахит.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


HELEN Yes - одна из немногих гостей, которая в этот снежный вечер блистала своим выдающимся декольте на маленьком черном платье. Треугольный вырез на груди девушка срифмовала с кокетливым вырезом на бедре. Маленькое черное платье девушка скомпоновала с объемными кожаными ботфортами.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


Юлия Владис также выбрала вариант мини. Девушка появилась на красной ковровой дорожке в черном комплекте, который подчеркивал стройные ноги и изящную талию мамы троих детей. Наряд Юлия смиксовала с аксессуарами цвета металик: удлиненными серьгами-цепочками, клатчем-мешком и лодочками, декорированными объемными серебряными канатами.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


Дмитрий Красилов решил внести нотку юмора в светский бомонд и напомнить всем, что Новый Год не за горами. Поэтому для премьеры шоумен выбрал мешковатые джинсы и классический элемент праздника - свитер. Правда свитер оказался без оленей, поэтому мужчина решил сам перевоплотиться в него с помощью соответствующего аксессуара.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


Юлия Хадарцева, сыгравшая в фильме звездного психолога, появилась на премьере в белоснежной брючной паре, которую брюнетка дополнила изящным черным чоппером-цветком и элегантным клатчем.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


А еще на премьере были Влад Соколовский с женой Ангелиной Сурковой,

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


Алена Жигалова,

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


Юлия Барановская,

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»


Женя Малахова и другие звезды.

Декольте HELEN Yes, черное мини Владис и школьная классика Лолиты: в чем появились звезды на премьере «Voice спасает Новый год»

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Ключевые слова: Voice спасает Новый год

Количество просмотров: 11 375
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Пресс-служба

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