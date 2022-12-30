В преддверии Нового года Елена Галицына представила очень неожиданную фотосессию

Работы Холодкова наполнены мистицизмом и особой атмосферой, схожей с атмосферой сна, который хочется увидеть снова.
Фанаты Елены уже привыкли к тому, что она каждый год в конце декабря создает шикарные образы в ходе традиционных новогодних горячих гламурных фотосессий. Однако, в этот раз Елена удивила всех.
Вместо привычных для Елены ярких и запоминающихся образов в разнообразных нарядах или роскошных купальниках, в этой фотосессии Владислав Холодков сделал главный акцент на внутреннем мире писательницы и коллеги-фотохудожника.
Кажется, двум творцам удалось найти общий язык и создать серию великолепных работ.