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В преддверии Нового года Елена Галицына представила очень неожиданную фотосессию

30.12.22 / 23:57
Таких кадров поклонники красавицы не видели давно.

В преддверии Нового года Елена Галицына представила очень неожиданную фотосессию
Член союза фотохудожников России Владислав Холодков, известный своими концептуальными фотографиями, специально прилетел в Москву ради фотосессии с Еленой Галицыной.

В преддверии Нового года Елена Галицына представила очень неожиданную фотосессию


Работы Холодкова наполнены мистицизмом и особой атмосферой, схожей с атмосферой сна, который хочется увидеть снова.

В преддверии Нового года Елена Галицына представила очень неожиданную фотосессию


Фанаты Елены уже привыкли к тому, что она каждый год в конце декабря создает шикарные образы в ходе традиционных новогодних горячих гламурных фотосессий. Однако, в этот раз Елена удивила всех.

В преддверии Нового года Елена Галицына представила очень неожиданную фотосессию


Вместо привычных для Елены ярких и запоминающихся образов в разнообразных нарядах или роскошных купальниках, в этой фотосессии Владислав Холодков сделал главный акцент на внутреннем мире писательницы и коллеги-фотохудожника.

В преддверии Нового года Елена Галицына представила очень неожиданную фотосессию


Кажется, двум творцам удалось найти общий язык и создать серию великолепных работ.

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Ключевые слова: Елена Галицына

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личный архив Елены Галицыной

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