В преддверии Нового года Елена Галицына представила очень неожиданную фотосессию

Член союза фотохудожников России Владислав Холодков, известный своими концептуальными фотографиями, специально прилетел в Москву ради фотосессии с Еленой Галицыной.Работы Холодкова наполнены мистицизмом и особой атмосферой, схожей с атмосферой сна, который хочется увидеть снова.Фанаты Елены уже привыкли к тому, что она каждый год в конце декабря создает шикарные образы в ходе традиционных новогодних горячих гламурных фотосессий. Однако, в этот раз Елена удивила всех.Вместо привычных для Елены ярких и запоминающихся образов в разнообразных нарядах или роскошных купальниках, в этой фотосессии Владислав Холодков сделал главный акцент на внутреннем мире писательницы и коллеги-фотохудожника.Кажется, двум творцам удалось найти общий язык и создать серию великолепных работ.