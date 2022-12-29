Таша Белая была замечена в объятиях Филиппа Киркорова

16 декабря в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма "Мира". На мероприятии собрался звёздный состав ярких представителей российского шоу-бизнеса, среди которых была певица и ведущая Таша Белая.В это вечер девушка выбрала для выхода эффектное платье синего цвета, которое облегало фигуру. Стильная укладка и точные акценты аксессуаров - сумочка и серьги - добавляли образу изящности. От Таши было сложно отвести взгляд.Красоту внешнего вида Белой отметили не только гости и фотографы мероприятии, но и король отечественной эстрады Филипп Киркоров, с которым папарацци заметили Ташу.Знаменитости долгое время о чём-то увлечённо общались, при этом Филипп держал руки Белой и не отпускал её ни на секунду, постоянно придумывая новые темы для беседы, не давая прервать диалог даже многочисленным столпившемся вокруг папарацци.