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Таша Белая была замечена в объятиях Филиппа Киркорова

29.12.22 / 00:30
Эту красотку нельзя не заметить.

Таша Белая была замечена в объятиях Филиппа Киркорова
16 декабря в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма "Мира". На мероприятии собрался звёздный состав ярких представителей российского шоу-бизнеса, среди которых была певица и ведущая Таша Белая.

Таша Белая была замечена в объятиях Филиппа Киркорова


В это вечер девушка выбрала для выхода эффектное платье синего цвета, которое облегало фигуру. Стильная укладка и точные акценты аксессуаров - сумочка и серьги - добавляли образу изящности. От Таши было сложно отвести взгляд.

Таша Белая была замечена в объятиях Филиппа Киркорова


Красоту внешнего вида Белой отметили не только гости и фотографы мероприятии, но и король отечественной эстрады Филипп Киркоров, с которым папарацци заметили Ташу.

Знаменитости долгое время о чём-то увлечённо общались, при этом Филипп держал руки Белой и не отпускал её ни на секунду, постоянно придумывая новые темы для беседы, не давая прервать диалог даже многочисленным столпившемся вокруг папарацци.

Таша Белая была замечена в объятиях Филиппа Киркорова

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Ключевые слова: Таша Белая, Филипп Киркоров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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