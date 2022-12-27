Миа Васиковска рассказала, как в Голливуде относятся к молодым актрисам

33-летняя Миа Васиковска появилась на свет в Австралии, однако имеет польские корни по материнской линии. В восемь лет будущая звезда начала заниматься в балетной студии и мечтала о театральных подмостках. Но в 15 лет Мии предложили её первую роль в кино и она согласилась - это был австралийский фильм "Беспредел на окраине".Затем было ещё несколько работ, но настоящий прорыв в кинокарьере актрисы произошёл в 2010 году, когда на мировые экраны вышла экранизация знаменитой книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" - фильм снимал один из самых талантливых и загадочных голливудских мастеров Тим Бёртон. Мии досталась главная роль Алисы Кингсли, которая мгновенно сделала её большой звездой. Ещё одной заметной ролью актрисы стала работа в фильме ужасов режиссёра Гильермо дель Торо "Багровый пик", вышедшего в 2015 году. В 2016-м Миа вернулась к роли Алисы в продолжении, получившем название "Алиса в Зазеркалье".Именно о начале карьеры Мии зашла речь в её свежем интервью для издания Sydney Morning Herald. Актриса призналась, что начала работать в Голливуде в начале 2000-х - она утверждает, что к молодым актрисам там относятся плохо и будет невероятно тяжело найти хоть одну женщину, которая не сталкивалась с недостойным отношением. Сама Миа также пережила сложные моменты - по словам звезды, тогда она была слишком молода и не знала, как защитить себя от проявлений харассмента. "Мир кино не только красивая сказка - за этой оболочкой скрываются и тёмные стороны, которые могут пошатнуть вашу решимость стремиться к новым ролям. Тем не менее это всё равно удивительная профессия" - признаётся Васиковска. В настоящее время Миа живёт в Австралии и участвует в местных кинопроектах. Вернётся ли звезда в Голливуд, пока остаётся загадкой.