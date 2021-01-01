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По мнению Шахназарова Чулпан Хаматовой пора лечиться

Сегодня, 11:45
Нервный срыв актрисы неприятно удивил латышей.

По мнению Шахназарова Чулпан Хаматовой пора лечиться
По завершении спектакля в Рижском театре Чулпан Хаматова обескуражила публику своим поведением. У выхода из здания актрису ждали поклонники и журналисты.

По мнению Шахназарова Чулпан Хаматовой пора лечиться


Увидев журналистку, которая ранее уже брала у неё интервью, Хаматова и её свита повели себя неадекватно: «Отойдите на пять метров! Дайте нам пройти!», - орала помощница актрисы. Сама же Хаматова сквозь зубы выдала: «Не смейте ко мне приближаться».

Поклонники ждали выхода актрисы с букетами и попросили у своего кумира автограф и фото, на что получили грубый отказ.

По мнению Шахназарова Чулпан Хаматовой пора лечиться


«Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?!», - заорала Чулпан.

Зрители были немного обескуражены таким отношением и разошлись несолоно хлебавши.

По мнению Шахназарова Чулпан Хаматовой пора лечиться


«Честно говоря, разница в поведении бывшей российской звезды на сцене и за кулисами шокировала всех, кто наблюдал за этой сценой. Будто бы это два совершенно разных человека! Перед публикой в зале или перед телекамерами — это нежная и трогательная актриса. А за кулисами — нервная, взвинченная и высокомерная», - поделился впечатлением от общения со знаменитостью один из присутствующих.

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Ключевые слова: Чулпан Хаматова, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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