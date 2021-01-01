По мнению Шахназарова Чулпан Хаматовой пора лечиться

По завершении спектакля в Рижском театре Чулпан Хаматова обескуражила публику своим поведением. У выхода из здания актрису ждали поклонники и журналисты.Увидев журналистку, которая ранее уже брала у неё интервью, Хаматова и её свита повели себя неадекватно: «Отойдите на пять метров! Дайте нам пройти!», - орала помощница актрисы. Сама же Хаматова сквозь зубы выдала: «Не смейте ко мне приближаться».Поклонники ждали выхода актрисы с букетами и попросили у своего кумира автограф и фото, на что получили грубый отказ.«Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?!», - заорала Чулпан.Зрители были немного обескуражены таким отношением и разошлись несолоно хлебавши.«Честно говоря, разница в поведении бывшей российской звезды на сцене и за кулисами шокировала всех, кто наблюдал за этой сценой. Будто бы это два совершенно разных человека! Перед публикой в зале или перед телекамерами — это нежная и трогательная актриса. А за кулисами — нервная, взвинченная и высокомерная», - поделился впечатлением от общения со знаменитостью один из присутствующих.