Перед жюри основного конкурса, председателем которого был Евгений Миронов, стояла непростая задача - выбрать лучшую картину из 13-ти представленных. В итоге главный приз, статуэтка "Золотой Святой Георгий" досталась фильму из Ирана "Без предварительной договоренности" режиссера Бехруза Шоайби. "Мы были уверены, что снимаем фильм, чтобы еще раз всем рассказать, что главный путь спасения – это любовь. Возможно, для меня это самая значительная киноработа, за что я благодарю всю съемочную группу, которая трудилась над этим фильмом два года" - признался режиссёр. Также в Иран отправились награды "Серебряный Святой Георгий" в номинации лучший короткометражный фильм - "Бриз", режиссер Хамидреза Газеми, а также за лучшее исполнение женской роли – Пега Ахангарани, "Без предварительной договоренности". Лучшим актёром признан Костел Кашкавал за картину "Глас вопиющего в пустыне" из Румынии.
Церемония закрытия ММКФ-2022: красная дорожка и победители фестиваля
Вчера, 22:32
В столичном кинозале "Россия" прошла церемония закрытия ММКФ.
44-й Московский Международный фестиваль выдался, пожалуй, самым экстремальным за последние годы - всему виной сумасшедшие капризы погоды. Открытие киносмотра, состоявшееся неделю назад, испытало гостей жарой в 33 градуса и дымкой от лесных пожаров, добравшейся до столицы. Закрытие же получилось совершенно иным - ледяной ветер, сильный дождь и всего +15. Однако погода не повлияла на большинство звезд, и они всё-таки появились на красной дорожке в легких вечерних образах. Среди гостей вечера были Екатерина Климова, Софья Каштанова, Дарья Калмыкова, Катерина Шпица, Екатерина Волкова, Екатерина Вуличенко, Янина Студилина, Александра Ребенок, Регина Тодоренко, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Любовь Толкалина, Мария Кончаловская, Лянка Грыу, Ирина Безрукова, Мария Лобанова и многие другие.
Перед жюри основного конкурса, председателем которого был Евгений Миронов, стояла непростая задача - выбрать лучшую картину из 13-ти представленных. В итоге главный приз, статуэтка "Золотой Святой Георгий" досталась фильму из Ирана "Без предварительной договоренности" режиссера Бехруза Шоайби. "Мы были уверены, что снимаем фильм, чтобы еще раз всем рассказать, что главный путь спасения – это любовь. Возможно, для меня это самая значительная киноработа, за что я благодарю всю съемочную группу, которая трудилась над этим фильмом два года" - признался режиссёр. Также в Иран отправились награды "Серебряный Святой Георгий" в номинации лучший короткометражный фильм - "Бриз", режиссер Хамидреза Газеми, а также за лучшее исполнение женской роли – Пега Ахангарани, "Без предварительной договоренности". Лучшим актёром признан Костел Кашкавал за картину "Глас вопиющего в пустыне" из Румынии.
Перед жюри основного конкурса, председателем которого был Евгений Миронов, стояла непростая задача - выбрать лучшую картину из 13-ти представленных. В итоге главный приз, статуэтка "Золотой Святой Георгий" досталась фильму из Ирана "Без предварительной договоренности" режиссера Бехруза Шоайби. "Мы были уверены, что снимаем фильм, чтобы еще раз всем рассказать, что главный путь спасения – это любовь. Возможно, для меня это самая значительная киноработа, за что я благодарю всю съемочную группу, которая трудилась над этим фильмом два года" - признался режиссёр. Также в Иран отправились награды "Серебряный Святой Георгий" в номинации лучший короткометражный фильм - "Бриз", режиссер Хамидреза Газеми, а также за лучшее исполнение женской роли – Пега Ахангарани, "Без предварительной договоренности". Лучшим актёром признан Костел Кашкавал за картину "Глас вопиющего в пустыне" из Румынии.
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Ключевые слова: ММКФ-2022, natalinews
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Количество просмотров: 3 718
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: архивы пресс-служб
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Автор фото: архивы пресс-служб
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Церемония закрытия ММКФ-2022: красная дорожка и победители фестиваля В столичном кинозале "Россия" прошла церемония закрытия ММКФ.
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