Кто такая Мария Берегова? Леонардо Ди Каприо приписывают новый роман

И вот свежая новость о новом романе артиста не заставила себя долго ждать.
Избранницей Леонардо Ди Каприо на этот раз стала 22-летняя модель украинского происхождения.
Мария Берегова - дочь влиятельного бизнесмена, родилась в Киеве, но выросла в Швейцарии, где она училась в одной из самых престижных частных школ Collège Alpin Beau Soleil.
В настоящее время девушка изучает деловое право в Лондоне, чтобы возглавить фармацевтическое предприятие своей семьи.
Кроме того Берегова, как модель, занимается рекламой не только известных брендов, таких как Chanel, Hermès, Prada, но собственного лейбла Maria Masoud, производящего повседневную одежду.