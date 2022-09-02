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Кто такая Мария Берегова? Леонардо Ди Каприо приписывают новый роман

02.09.22 / 13:48
Артист снова на слуху у репортеров.

Кто такая Мария Берегова? Леонардо Ди Каприо приписывают новый роман
Только недавно стало известно, что Леонардо Ди Каприо расстался с аргентино-американской моделью Камилой Морроне, с которой встречался пять лет, но любовь закончилась всего через несколько недель после того, как девушке исполнилось 25. (см фото…)

Кто такая Мария Берегова? Леонардо Ди Каприо приписывают новый роман


И вот свежая новость о новом романе артиста не заставила себя долго ждать.

Избранницей Леонардо Ди Каприо на этот раз стала 22-летняя модель украинского происхождения.

Кто такая Мария Берегова? Леонардо Ди Каприо приписывают новый роман


Мария Берегова - дочь влиятельного бизнесмена, родилась в Киеве, но выросла в Швейцарии, где она училась в одной из самых престижных частных школ Collège Alpin Beau Soleil.

Кто такая Мария Берегова? Леонардо Ди Каприо приписывают новый роман


В настоящее время девушка изучает деловое право в Лондоне, чтобы возглавить фармацевтическое предприятие своей семьи.

Кроме того Берегова, как модель, занимается рекламой не только известных брендов, таких как Chanel, Hermès, Prada, но собственного лейбла Maria Masoud, производящего повседневную одежду.

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Ключевые слова: Леонардо ДиКаприо, Мария Берегова, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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