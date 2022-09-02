Ольга Шультайс в красках поведала о своей жизни и грядущих переменах

Свою жизнь Ольга может поделить на 3 обширные главы, описывающие становление её личности: Туркменистан, Германия, Россия.Путь, длинною в жизньОна родилась в Ашхабаде, столице Туркменистана, в любящей и дружной семье. Её воспоминания о детстве насыщены яркими красками и в особенности мелодиями, ведь уже тогда начался её путь в мир музыкального искусства. Ольга вспоминает, что мама почувствовала потенциал дочери, ещё когда та была совсем маленькой, и отдала её в музыкальную школу в пятилетнем возрасте. Но тогда девочка не прониклась этим делом, и спустя три года бросила занятия, в ответ на что услышала от матери такие слова: «Уверена, ты ещё вернёшься к музыке». Мама Ольги умерла, когда той было 9 лет, и вскоре Шультайс снова, по случайному стечению обстоятельств и уже по собственному желанию, попала в музыкальную школу.Уже в более старшем возрасте Ольга вместе с отцом переехали в Берлин, где девушка начала поиски себя в жизни. Она много выступала, и хотела связать свою жизнь со сценой, но по определенным обстоятельствам учиться решила пойти в сферу моды и дизайна. Судьба ли - поступить туда не удалось. После этого Ольга ушла в сферу экономики, где в итоге и встретила будущего мужа.