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Ольга Шультайс в красках поведала о своей жизни и грядущих переменах

02.09.22 / 09:38
Об этой звезде говорят всё чаще.

Ольга Шультайс в красках поведала о своей жизни и грядущих переменах
Свою жизнь Ольга может поделить на 3 обширные главы, описывающие становление её личности: Туркменистан, Германия, Россия.

Путь, длинною в жизнь

Она родилась в Ашхабаде, столице Туркменистана, в любящей и дружной семье. Её воспоминания о детстве насыщены яркими красками и в особенности мелодиями, ведь уже тогда начался её путь в мир музыкального искусства. Ольга вспоминает, что мама почувствовала потенциал дочери, ещё когда та была совсем маленькой, и отдала её в музыкальную школу в пятилетнем возрасте. Но тогда девочка не прониклась этим делом, и спустя три года бросила занятия, в ответ на что услышала от матери такие слова: «Уверена, ты ещё вернёшься к музыке». Мама Ольги умерла, когда той было 9 лет, и вскоре Шультайс снова, по случайному стечению обстоятельств и уже по собственному желанию, попала в музыкальную школу.

Ольга Шультайс в красках поведала о своей жизни и грядущих переменах


Уже в более старшем возрасте Ольга вместе с отцом переехали в Берлин, где девушка начала поиски себя в жизни. Она много выступала, и хотела связать свою жизнь со сценой, но по определенным обстоятельствам учиться решила пойти в сферу моды и дизайна. Судьба ли - поступить туда не удалось. После этого Ольга ушла в сферу экономики, где в итоге и встретила будущего мужа.

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Ключевые слова: Ольга Шультайс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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