Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Певица Моника представила эффектно-манящий трек "Мания"

Вчера, 22:14
Мания чаще всего ассоциируется с чем-то таким неправильным, но до боли притягивающим.

Певица Моника представила эффектно-манящий трек "Мания"
Та нежность, что исходит от исполнительницы Моники не сможет оставить вас равнодушными, и, подобно тому, как героиню песни заманивают её новые чувства, вас она заманит в атмосферу трека до бесконечного прослушивания снова и снова.

Сумасшествие, переплетённое с лирической нежностью осторожно пробирается к сердцу. Спокойные биты и настроение исполнения как будто перебирают струны души. Эта песня рассказывает о влечении, об игривой женской страсти, заставляя слушателя увидеть, как волны океана бьются о берег недалеко от пляжного бара, где зарождаются новые чувства.

Моника поёт об эйфории влюблённости, первых встречах. О том периоде, когда люди ощущаются друг для друга зарядами тока, вихрем безудержной энергии. Когда они тянутся друг к другу словно магниты. При прослушивании в памяти всплывают те самые моменты, прожитые каждым человеком хоть раз, и душа ликует.

Слушайте новый трек Моники «Мания» на всех digital-площадках страны!

Певица Моника представила эффектно-манящий трек "Мания"

← Назад в средневековье: французский бренд Christian Dior дает урок безу... Скромность на фоне эпатажа: испанские принцессы Леонор и София в театр... →

Автор: zvezdi.ru

Автор фото: пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Юра Котик презентовал летний зажигательный трек "Витамин Д"
Яркий трек певицы ISTI NAYA под названием "Cuba Libre" стал хитом в Сети
Музыкант JAFFA выпустил новый лирический трек «Я не твой»
Кэти Перри и Орландо Блум страстно проявляли чувства друг к другу на концерте
Популярная модель Виктория Бэкхем засветилась в журнале Vogue. Модно. Актуально. Дерзко.
Скромность на фоне эпатажа: испанские принцессы Леонор и София в театре-музее Дали Титул требует выполнения обязательств.
Певица Моника представила эффектно-манящий трек "Мания" Мания чаще всего ассоциируется с чем-то таким неправильным, но до боли притягивающим.
Назад в средневековье: французский бренд Christian Dior дает урок безупречного стиля New Look снова в Париже.
Пропавшая Ани Лорак, появилась на армянской свадьбе После начала спецоперации уроженка Украины Каролина Куек как-то пропала из виду.
Итальянец Джамбаттиста Валли преподнес подарок всем женщинам на показе мод в Париже Праздник роскоши и изящества.
Кристин Куинн гуляет в шортах и плаще по улицам Парижа Дерзкая красота.
Известный дизайнер Александр Маккуин представил оригинальную мужскую коллекцию Из чего только не черпают вдохновение люди!
Спортивная кофта, серые штаны и шлепки: папарацци подловили Эмбер Роуз во время прогулки по городу «Американская мечта» в отставке?
Розамунд Пайк надела на свадьбу розовый «мешок», чтобы удобнее бегать Актриса выглядела комично.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.