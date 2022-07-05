Певица Моника представила эффектно-манящий трек "Мания"

Та нежность, что исходит от исполнительницы Моники не сможет оставить вас равнодушными, и, подобно тому, как героиню песни заманивают её новые чувства, вас она заманит в атмосферу трека до бесконечного прослушивания снова и снова.Сумасшествие, переплетённое с лирической нежностью осторожно пробирается к сердцу. Спокойные биты и настроение исполнения как будто перебирают струны души. Эта песня рассказывает о влечении, об игривой женской страсти, заставляя слушателя увидеть, как волны океана бьются о берег недалеко от пляжного бара, где зарождаются новые чувства.Моника поёт об эйфории влюблённости, первых встречах. О том периоде, когда люди ощущаются друг для друга зарядами тока, вихрем безудержной энергии. Когда они тянутся друг к другу словно магниты. При прослушивании в памяти всплывают те самые моменты, прожитые каждым человеком хоть раз, и душа ликует.Слушайте новый трек Моники «Мания» на всех digital-площадках страны!