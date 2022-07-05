Пропавшая Ани Лорак, появилась на армянской свадьбе

После начала спецоперации уроженка Украины Каролина Куек как-то пропала из виду.Из соцсетей она удалилась, концерты отменила и интервью не давала. Но, как оказалось, Ани Лорак не ушла в глухое подполье и с удовольствием выступает если есть предложения.Так на днях она отправилась в Ереван на свадьбу, где вышла на сцену в оригинальном костюме, состоящем из короткого красного платья с воланами и такого же цвета велосипедках. Образ, надо сказать, на любителя, но Каролина знает толк в моде.Так вот, в сети появилось множество видео и скринов, где поклонники певицы с пристрастием разглядывали её фигуру и многие из них пришли к выводу, что затвороничество не пошло ей на пользу, и она заметно пополнела.Правда, на некоторых фотографиях выглядит она вполне себе нормально и возможно, все это дело рук завистников, а во всем виноват необычный покрой этого оригинального костюма.