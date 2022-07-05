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Пропавшая Ани Лорак, появилась на армянской свадьбе

Вчера, 18:26
После начала спецоперации уроженка Украины Каролина Куек как-то пропала из виду.

Пропавшая Ани Лорак, появилась на армянской свадьбе
После начала спецоперации уроженка Украины Каролина Куек как-то пропала из виду.

Из соцсетей она удалилась, концерты отменила и интервью не давала. Но, как оказалось, Ани Лорак не ушла в глухое подполье и с удовольствием выступает если есть предложения.

Пропавшая Ани Лорак, появилась на армянской свадьбе


Так на днях она отправилась в Ереван на свадьбу, где вышла на сцену в оригинальном костюме, состоящем из короткого красного платья с воланами и такого же цвета велосипедках. Образ, надо сказать, на любителя, но Каролина знает толк в моде.



Так вот, в сети появилось множество видео и скринов, где поклонники певицы с пристрастием разглядывали её фигуру и многие из них пришли к выводу, что затвороничество не пошло ей на пользу, и она заметно пополнела.

Пропавшая Ани Лорак, появилась на армянской свадьбе


Правда, на некоторых фотографиях выглядит она вполне себе нормально и возможно, все это дело рук завистников, а во всем виноват необычный покрой этого оригинального костюма.

Пропавшая Ани Лорак, появилась на армянской свадьбе


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Ключевые слова: Каролина Куек, Ани Лорак

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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