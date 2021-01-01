"Неблагодарная": Дана Борисова показала переписку с Андреем Разиным

Но, теперь, после смерти Юрия Шатунова, судя по всему на халявную гостиницу Борисовой больше рассчитывать не придётся. А все потому, что Дана, недавно общаясь с журналистами, высказала предположение, что проблемы с сердцем у Шатунова могли возникнуть из-за судов с Разиным и нервных переживаний по этому поводу.«Разин назвал меня неблагодарной наркошей и проклял. А все из-за чего?! Я же с ним дружила. У него в Сочи есть гостиница, где на пятом этаже находятся апартаменты Юры. Как-то мы встретились с Андреем на каком-то ток-шоу, где приятно пообщались. Разин предложил, мол, бери дочку, приезжай ко мне хоть на все лето, остановишься в Юриных апартаментах. Мы приехали и потрясно отдохнули там с Полиной. Мы еще не раз приезжали к Разину, но уже жили в обычном номере. Разин был с нами очень любезен, жарил яичницу на завтрак, отправлял машину к аэропорту. Я говорила, что благодарна ему. Но, когда произошла трагедия, я не сдержалась и сказала, мол, Андрей затравил Юру судами. Видимо, Разин увидел где-то мои слова...», - рассуждает Дана Борисова, демонстрируя скриншот послания от продюсера.К слову, Андрей Разин столкнулся с настоящей травлей после смерти экс-солиста «Ласкового мая», за него вступилась даже бывшая жена.