Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

"Неблагодарная": Дана Борисова показала переписку с Андреем Разиным

Сегодня, 13:53
Дана Борисова и Андрей Разин многие годы были друзьями и телеведущая вместе с дочерью неоднократно бесплатно отдыхала в отеле продюсера в Сочи.

"Неблагодарная": Дана Борисова показала переписку с Андреем Разиным
Но, теперь, после смерти Юрия Шатунова, судя по всему на халявную гостиницу Борисовой больше рассчитывать не придётся. А все потому, что Дана, недавно общаясь с журналистами, высказала предположение, что проблемы с сердцем у Шатунова могли возникнуть из-за судов с Разиным и нервных переживаний по этому поводу.

"Неблагодарная": Дана Борисова показала переписку с Андреем Разиным


«Разин назвал меня неблагодарной наркошей и проклял. А все из-за чего?! Я же с ним дружила. У него в Сочи есть гостиница, где на пятом этаже находятся апартаменты Юры. Как-то мы встретились с Андреем на каком-то ток-шоу, где приятно пообщались. Разин предложил, мол, бери дочку, приезжай ко мне хоть на все лето, остановишься в Юриных апартаментах. Мы приехали и потрясно отдохнули там с Полиной. Мы еще не раз приезжали к Разину, но уже жили в обычном номере. Разин был с нами очень любезен, жарил яичницу на завтрак, отправлял машину к аэропорту. Я говорила, что благодарна ему. Но, когда произошла трагедия, я не сдержалась и сказала, мол, Андрей затравил Юру судами. Видимо, Разин увидел где-то мои слова...», - рассуждает Дана Борисова, демонстрируя скриншот послания от продюсера.

"Неблагодарная": Дана Борисова показала переписку с Андреем Разиным


К слову, Андрей Разин столкнулся с настоящей травлей после смерти экс-солиста «Ласкового мая», за него вступилась даже бывшая жена.

"Неблагодарная": Дана Борисова показала переписку с Андреем Разиным

← Иван Ургант выступит на благотворительном мероприятии Аврора вышла замуж →

Ключевые слова: julianews, Андрей Разин, Дана Борисова

Количество просмотров: 767
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Как Андрей Разин охарактеризовал свои отношения с Юрием Шатуновым
Андрей Разин лишился прав на песни "Ласкового мая"
Андрей Разин рассказал о причине смерти сына
Андрей Разин собирается сделать музей памяти скончавшегося сына
Что Дава ответил на вопрос о романе с Мари Краймбери Давиду Манукяну после расставания с Ольгой Бузовой, а особенно после его «свадьбы» с Филиппом Киркоровым срочно нужна была девушка.
Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о наследстве артиста Еще вчера Пьера Нарцисса должны были транспортировать на Родину - в Камерун, по настоянию родственников певца.
Анастасия Костенко высказалась о браке Как известно, на пути к тому, чтобы стать топовым блогером все средства хороши, вот только набор инструментов весьма ограничен.
Аврора вышла замуж Ирина Юдина, более известная, как Аврора, поделилась с аудиторией радостным событием.
"Неблагодарная": Дана Борисова показала переписку с Андреем Разиным Дана Борисова и Андрей Разин многие годы были друзьями и телеведущая вместе с дочерью неоднократно бесплатно отдыхала в отеле продюсера в Сочи.
Иван Ургант выступит на благотворительном мероприятии Поклонники Ивана Урганта гадают о его дальнейшей судьбе на российском телевидении.
Эмили Ратаковски пытается казаться скромницей В хороводе с бабочками.
Дженнифер Лоуренс выглядела как колхозница «Сойку-пересмешницу» не узнать.
Матильда Панот блестнула официозным стилем Классика и официальность зашкаливают.
Кристина Орбакайте выставила в сеть дочь в коротком топе Мать и дочь на прогулке.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.