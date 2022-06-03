Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Почему Анна Нетребко продает квартиру в Вене

Сегодня, 20:23
За свою карьеру оперная дива Анна Нетребко успела сколотить капитал и приобрести имущество за границей, да и гражданство тоже.

Почему Анна Нетребко продает квартиру в Вене
Артистка имеет австрийский паспорт и двухэтажную квартиру в Вене. После скандальных высказываний Анны в адрес России, её дела пошатнулись, но затем все вернулось на круги своя.

Почему Анна Нетребко продает квартиру в Вене


Между тем стало известно, что знаменитость выставила на продажу австрийскую квартиру, надеясь выручить за неё 3,9 миллиона евро (210 миллионов рублей). Сей факт Нетребко объяснила тем, что нашла другое жильё в Вене, которое ей больше понравилось. Так что, продаёт она пентхаус, чтобы купить другой.

Почему Анна Нетребко продает квартиру в Вене


К слову, недавно Анна пояснила свою выходку и громкие заявления о России, признавшись, что сделала это, чтобы не попасть в санкционный список Европы и не потерять австрийское гражданство.

«В какой-то момент я испугалась, что меня ошибочно могут занести в санкционный список, или что меня могут лишить австрийского паспорта, что я могу потерять все. Было несколько ночей, когда я боялась наступления следующего утра... Сейчас я вижу свою задачу в том, чтобы бороться с любой русофобией, выступая на сцене и исполняя русский репертуар, который сейчас нежелателен», - высказалась артистка.

Навряд ли заграничные оперные театры позволят ей распевать русские произведения. Хотя, доподлинно известно, что идиотизм пока не успел докатиться до всех городов Европы и оперный театр Сан Карло в Неаполе планирует в ближайшее время ставить Евгения Онегина.

Почему Анна Нетребко продает квартиру в Вене

← Симона опубликовала фото с девушкой Тимати

Ключевые слова: julianews, Анна Нетребко

Количество просмотров: 676
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления в России
София Ротару продает квартиру в Крыму
Анна Нетребко раскрыла правду о многомиллионных заработках
Анна Нетребко сообщила о плохом самочувствии
Почему Анна Нетребко продает квартиру в Вене За свою карьеру оперная дива Анна Нетребко успела сколотить капитал и приобрести имущество за границей, да и гражданство тоже.
Симона опубликовала фото с девушкой Тимати Конечно, всем давно известно, что Валя Иванова прошла проверку и пусть еще и не официально, но уже стала членом семьи строгой мамы Симоны.
Что Иосиф Пригожин ответил на угрозу Сони Таюрской После того как группа Little Big выпустили свой последний клип, Иосиф Пригожин предложил лишить их гражданства.
Брайан Остин Грин снова стал отцом Брайан Остин Грин очень тяжело переживал разрыв с Меган Фокс, но недолго.
Эрика Джейн не хочет расставаться с бриллиантами Чёрная полоса в жизни блондинки.
Синди Кроуфорд выбрала небрежность Нужно уметь носить не только платья.
Фантастический Гэвин Касаленьо позирует для журнала V Яркие и сочные цвета всегда привлекают внимание.
Кристин Куинн изменила стиль итальянского дизайнера Клетка и твид всегда в моде.
Белла Торн покидала ресторан с загадочным мужчиной Кто этот таинственный незнакомец?
Аманда Холден прошлась в наряде "модной нимфы" Какая восхитительная элегантность!
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.