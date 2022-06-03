Почему Анна Нетребко продает квартиру в Вене

Между тем стало известно, что знаменитость выставила на продажу австрийскую квартиру, надеясь выручить за неё 3,9 миллиона евро (210 миллионов рублей). Сей факт Нетребко объяснила тем, что нашла другое жильё в Вене, которое ей больше понравилось. Так что, продаёт она пентхаус, чтобы купить другой.
К слову, недавно Анна пояснила свою выходку и громкие заявления о России, признавшись, что сделала это, чтобы не попасть в санкционный список Европы и не потерять австрийское гражданство.
«В какой-то момент я испугалась, что меня ошибочно могут занести в санкционный список, или что меня могут лишить австрийского паспорта, что я могу потерять все. Было несколько ночей, когда я боялась наступления следующего утра... Сейчас я вижу свою задачу в том, чтобы бороться с любой русофобией, выступая на сцене и исполняя русский репертуар, который сейчас нежелателен», - высказалась артистка.
Навряд ли заграничные оперные театры позволят ей распевать русские произведения. Хотя, доподлинно известно, что идиотизм пока не успел докатиться до всех городов Европы и оперный театр Сан Карло в Неаполе планирует в ближайшее время ставить Евгения Онегина.