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Симона опубликовала фото с девушкой Тимати

Сегодня, 20:20
Конечно, всем давно известно, что Валя Иванова прошла проверку и пусть еще и не официально, но уже стала членом семьи строгой мамы Симоны.

Симона опубликовала фото с девушкой Тимати
До этого Симона лишь раз публиковала на своей страничке в социальной сети фото Вали и то, это был просто комплимент её фигуре.

Симона опубликовала фото с девушкой Тимати


Ну, а на новос снимке, опубликованном Юнусовой, уже сидят вместе за столом на ДР Мартина Киркорова, пока Тимати любезничает с Филиппом, а Алиса развлекается.

Симона опубликовала фото с девушкой Тимати


Решетовой такие привилегии даже не снились.

Симона опубликовала фото с девушкой Тимати

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Ключевые слова: julianews, Тимати

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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