Симона опубликовала фото с девушкой Тимати

Конечно, всем давно известно, что Валя Иванова прошла проверку и пусть еще и не официально, но уже стала членом семьи строгой мамы Симоны.

До этого Симона лишь раз публиковала на своей страничке в социальной сети фото Вали и то, это был просто комплимент её фигуре.Ну, а на новос снимке, опубликованном Юнусовой, уже сидят вместе за столом на ДР Мартина Киркорова, пока Тимати любезничает с Филиппом, а Алиса развлекается.Решетовой такие привилегии даже не снились.