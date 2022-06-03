Симона опубликовала фото с девушкой Тимати

Конечно, всем давно известно, что Валя Иванова прошла проверку и пусть еще и не официально, но уже стала членом семьи строгой мамы Симоны.
До этого Симона лишь раз публиковала на своей страничке в социальной сети фото Вали и то, это был просто комплимент её фигуре.
Ну, а на новос снимке, опубликованном Юнусовой, уже сидят вместе за столом на ДР Мартина Киркорова, пока Тимати любезничает с Филиппом, а Алиса развлекается.
Решетовой такие привилегии даже не снились.
Ключевые слова: julianews
, Тимати
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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