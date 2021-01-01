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Ани Лорак пришла на день рождения к сыну Филиппа Киркорова

Сегодня, 12:49
С начала спецоперации очень многие из украинских звезд, промышлявших в России, решили, что теперь они патриоты своей страны и особо не разобравшись в ситуации приняли активную антироссийскую позицию.

Ани Лорак пришла на день рождения к сыну Филиппа Киркорова
А вот Ани Лорак, которую и без того достали на Украине, решила помолчать и тихонько отсидеться. Конечно, земляки не забывали посылать в её адрес проклятия, но сама Каролина не высовывалась.

Ани Лорак пришла на день рождения к сыну Филиппа Киркорова


А тут у сына Киркорова Мартина случился День рождения, и Каролина была в списке приглашенных. И, возможно, она и здесь смогла бы остаться незамеченной, но Филипп сам акцентировал на неё внимание, когда перечислял своих гостей.

Ани Лорак пришла на день рождения к сыну Филиппа Киркорова


Так что, не избежать Ани Лорак очередной волны хейта за то, что сидит с «агрессорами» за одним столом.

Ани Лорак пришла на день рождения к сыну Филиппа Киркорова

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Ключевые слова: julianews, Ани Лорак

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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