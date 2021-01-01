Ани Лорак пришла на день рождения к сыну Филиппа Киркорова

С начала спецоперации очень многие из украинских звезд, промышлявших в России, решили, что теперь они патриоты своей страны и особо не разобравшись в ситуации приняли активную антироссийскую позицию.

А вот Ани Лорак, которую и без того достали на Украине, решила помолчать и тихонько отсидеться. Конечно, земляки не забывали посылать в её адрес проклятия, но сама Каролина не высовывалась.А тут у сына Киркорова Мартина случился День рождения, и Каролина была в списке приглашенных. И, возможно, она и здесь смогла бы остаться незамеченной, но Филипп сам акцентировал на неё внимание, когда перечислял своих гостей.Так что, не избежать Ани Лорак очередной волны хейта за то, что сидит с «агрессорами» за одним столом.