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Как Светлана Лобода прокомментировала слухи о передаче своей недвижимости охраннику

Сегодня, 12:19
Еще до начала спецоперации, гонимая с Украины Светлана Лобода, попыталась туда вернуться и в ряде интервью местным СМИ мягко обходила тему своей российской недвижимости.

Как Светлана Лобода прокомментировала слухи о передаче своей недвижимости охраннику
Светлана уже рассказывала, что живет в Европе, а вот про большой загородный дом в Подмосковье старалась умолчать.

Как Светлана Лобода прокомментировала слухи о передаче своей недвижимости охраннику


Сейчас некие ТГ-каналы опубликовали новость о том, что Лобода переписала тот самый большой дом на своего охранника, чтобы её земляки не обвинили её в двуличии. Эту информацию подхватили в прессе и это дошло до Светы, которая поспешила всё это опровергнуть.

Ну почему же вы все время врете? – удивлялась она у себя в сториз.

Как Светлана Лобода прокомментировала слухи о передаче своей недвижимости охраннику


Конечно, все это могло быть просто слухами, но в данный момент за Лободой, согласно госреестрам, не числится никакого имущества, а вот по некоторым данным, Гаджимурат Абдулаев недавно недвижимостью обзавелся.

Как Светлана Лобода прокомментировала слухи о передаче своей недвижимости охраннику

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Ключевые слова: julianews, Светлана Лобода

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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