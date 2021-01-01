Как Светлана Лобода прокомментировала слухи о передаче своей недвижимости охраннику

Светлана уже рассказывала, что живет в Европе, а вот про большой загородный дом в Подмосковье старалась умолчать.Сейчас некие ТГ-каналы опубликовали новость о том, что Лобода переписала тот самый большой дом на своего охранника, чтобы её земляки не обвинили её в двуличии. Эту информацию подхватили в прессе и это дошло до Светы, которая поспешила всё это опровергнуть.Ну почему же вы все время врете? – удивлялась она у себя в сториз.Конечно, все это могло быть просто слухами, но в данный момент за Лободой, согласно госреестрам, не числится никакого имущества, а вот по некоторым данным, Гаджимурат Абдулаев недавно недвижимостью обзавелся.