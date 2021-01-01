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Алекандр Добровинский заявил, что Любовь Успенская может получить пять лет колонии

Сегодня, 16:36
Не утихает скандал вокруг Любови Успенской и её соседей по посёлку. На данный момент «потерпевшие» дизайнер Анна Кауфан и Юлия Райская собирают доказательственную базу для возбуждения уголовного дела в отношении «королевы шансона».

Алекандр Добровинский заявил, что Любовь Успенская может получить пять лет колонии
В этом им помогает правозащитник Александр Добровинский.

Алекандр Добровинский заявил, что Любовь Успенская может получить пять лет колонии


Экс-адвокат уверен, что избив пожилую собаку и трехмесячного щенка на глазах у детей, Любовь Успенская может смело рассчитывать на 5 лет колонии. Именно такое наказание предусмотрено статьей. Ни на какое примирение хозяева пострадавших животных теперь идти не намерены.

Алекандр Добровинский заявил, что Любовь Успенская может получить пять лет колонии


«Мы готовы примириться только при условии тюремного заключения Успенской», - заключил Добровинский.

«Собака старая, она не могла бежать: выла, скулила от боли. Сейчас ей должны сделать операцию, потому что госпожа Успенская практически выбила ей глаз. Все это видели дети. Они кричали, плакали, потому что на их глазах практически убивали собаку, с которой они росли», - рассказал юрист, отметив, что и сейчас дети, ставшие свидетелями происшествия, занимаются с психологом.

В свою очередь, Успенская также не собирается сдаваться, обещая «посадить» соседку.

К слову, после фиаско с защитой Михаила Ефремова, в результате чего Александра Добровинского лишили статуса адвоката, думается, что за дело Успенской он возьмётся с особым рвением, дабы восстановить подпорченную репутацию. Несмотря на отсутсвие статуса, юрист, тем не менее, может выступать в суде в качестве представителя стороны.

Алекандр Добровинский заявил, что Любовь Успенская может получить пять лет колонии

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Ключевые слова: julianews, Любовь Успенская, Александр Добровинский

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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