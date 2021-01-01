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Иосиф Пригожин предложил лишить участников группы Little Big гражданства

Сегодня, 16:05
Несколько дней назад группа Little Big выпустила клип, в котором раскритиковала спецоперацию.

Иосиф Пригожин предложил лишить участников группы Little Big гражданства
Участники коллектива еще в начале марта уехали в США и от туда не боятся делать громких заявлений. Иосифу Пригожину сие не понравилось, и он предложил лишить музыкантов российского гражданства. Софья Таюрская отмалчиваться не стала и в ответ пригрозила продюсеру.

Иосиф Пригожин предложил лишить участников группы Little Big гражданства


"У меня стоит на коленях тот, кто призываешь лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?" - написала певица, поделившись снимком с фотографией Пригожина.

Иосиф Пригожин предложил лишить участников группы Little Big гражданства


Как думаете, какой секрет есть у мужа Валерии? Иностранное гражданство или что-то поинтересней?

Иосиф Пригожин предложил лишить участников группы Little Big гражданства

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Ключевые слова: julianews, Иосиф Пригожин, Little Big

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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