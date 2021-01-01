Иосиф Пригожин предложил лишить участников группы Little Big гражданства

Участники коллектива еще в начале марта уехали в США и от туда не боятся делать громких заявлений. Иосифу Пригожину сие не понравилось, и он предложил лишить музыкантов российского гражданства. Софья Таюрская отмалчиваться не стала и в ответ пригрозила продюсеру."У меня стоит на коленях тот, кто призываешь лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?" - написала певица, поделившись снимком с фотографией Пригожина.Как думаете, какой секрет есть у мужа Валерии? Иностранное гражданство или что-то поинтересней?