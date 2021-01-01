Цветочная фея: Кто такая Марина Патрина?

Детство и юность
Марина Патрина родилась в сибирском селе. С детства она помогала маме в огороде: зимой семья питалась дарами природы и собственного труда. В то время и зародился интерес к садоводству, который впоследствии обернется огромной любовью к растениям.
Но тогда девочка еще не думала о том, чтобы стать агрономом. Семья переехала в Санкт-Петербург, где Марина окончила школу и поступила в театральный ВУЗ, начала сниматься в сериалах. Впоследствии актерские навыки помогут Марине создать популярный видеоблог.
Замужество и увлечение цветоводством
Выйдя замуж, Марина жила в семье супруга. Его родители занимались выращиванием цветов и зелени на продажу. Постепенно молодая женщина увлеклась растениеводством и после рождения ребенка с головой ушла в это занятие. Она изучала книги, общалась с учеными и даже задумалась об образовании агронома. Хотя Марина больше практик, ей хотелось получить фундаментальные знания.
Вскоре молодая семья из Санкт-Петербурга перебралась в Подмосковье. Климат здесь был мягче, и Марина продолжила выращивать цветы, работала на Первом канале, вела рубрику «На даче» с Ларисой Гузеевой.
Постепенно к Марине стали обращаться за консультациями частные клиенты и агрофирмы. Она проводила мастер-классы, выступала на выставках, рассказывала, как открыть питомник и начать свой бизнес.
Рождение видеоблога
С приходом пандемии родилась идея создания собственного видеоблога, который стартовал в 2019 году. Первый ролик был о том, как сделать шар из петуний. Тема оказалась интересной, люди подписывались, делали репосты. Популярность блога и его ведущей росла.
В видеороликах Марина позиционировала себя нетипично для садоводов. Вместо джинсов, шорт или рабочей одежды появлялась в кадре в нарядных платьях или сарафанах. Не всем нравился такой подход, но постепенно этот стиль подачи стал появляться и у других блогеров-садоводов.
На своем канале Марина Патрина также затрагивает темы красоты и ухода за собой, ведения хозяйства. Но она не стремится впускать широкое окружение в частную жизнь. Приоритетом по-прежнему остается желание приобщить людей к растениям, показать, как это здорово — из семечка вырастить куст с цветами или съесть помидор со своего огорода.
Все деньги, получаемые от рекламы, Марина вкладывает в развитие своего видеоблога Zacvetet, а также активно ведет другую деятельность: консультирует, выступает на выставках агрофирм, занимается выращиванием цветов и даже пишет книгу, посвященную петунии. Издание в скором времени выйдет в печатном и электронном виде и будет переведено на несколько языков. Марина уверена: это будет бестселлер, ведь ничего подобного в литературе по цветоводству еще не было.
В дальнейших планах Марины развивать свой блог, завершить книгу и, конечно, заниматься любимым делом — выращивать цветы и тем самым помогать окружающим стать ближе к природе. В этом она видит свою миссию и пользу, которую может принести всем людям.