Анна Семенович поймала букет невесты

Она не раз признавалась, что мечтает создать семью, но, как-то с мужчинами ей не везёт.На днях певица погуляла на свадьбе у подруги, где со всей ответственностью подошла к процессу поимки букета невесты. Семенович действовала дерзко и отчаянно, встав впереди соперниц (коих было немного, к слову) и преградив им путь, расставив руки, чтоб никто не вздумал её опередить. Женщины, видя такую напористость, решили не вставать на пути у Анны.Ну и как результат, артистка прыгнула за цветами что есть мочи и достигла цели.Букет есть, теперь осталось наконец-то найти жениха, авось свадебный обычай ускорит этот процесс.