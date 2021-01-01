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Анна Семенович поймала букет невесты

Сегодня, 15:39
Анна Семенович пока ни разу не была замужем и отчаянно стремится исправить эту несправедливость.

Анна Семенович поймала букет невесты
Она не раз признавалась, что мечтает создать семью, но, как-то с мужчинами ей не везёт.

Анна Семенович поймала букет невесты


На днях певица погуляла на свадьбе у подруги, где со всей ответственностью подошла к процессу поимки букета невесты. Семенович действовала дерзко и отчаянно, встав впереди соперниц (коих было немного, к слову) и преградив им путь, расставив руки, чтоб никто не вздумал её опередить. Женщины, видя такую напористость, решили не вставать на пути у Анны.

Анна Семенович поймала букет невесты


Ну и как результат, артистка прыгнула за цветами что есть мочи и достигла цели.

Букет есть, теперь осталось наконец-то найти жениха, авось свадебный обычай ускорит этот процесс.

Анна Семенович поймала букет невесты

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Ключевые слова: Анна Семенович, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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