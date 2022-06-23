Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Дизайнер Ева Богданова выступит в деловой программе на Московской недели моды в Зарядье

Сегодня, 09:19
В рамках Московской недели моды, которая пройдет с 20 по 26 июня в парке «Зарядье», выступит дизайнер, владелица бренда женского белья MyMokondo Ева Богданова.

Дизайнер Ева Богданова выступит в деловой программе на Московской недели моды в Зарядье
Ева Богданова - успешный дизайнер, создатель бренда нижнего белья и стрэп MyMokondo, который существует с 2015 года и уже вышел на международный уровень, совершив глобальный переворот в мировой моде и сделав белье частью образа, отдельным произведением искусства.

Кроме того, Ева Богданова является автором курсов и методических указаний по открытию своего бренда. Как спикер и эксперт в 2020 году Ева была приглашена на международный форум моды в Санкт-Петербурге. Собрав полный зал офлайн и онлайн зрителей, она стала постоянным гостем и экспертом деловой программы на неделях моды.

На предстоящей Московской недели моды, которая пройдёт в Зарядье с 20 по 26 июня 2022 года, Ева планирует освятить темы налогообложения и мер поддержки государством, а также вопросы логистики, поставок сырья и сертификации.

Дизайнер Ева Богданова выступит в деловой программе на Московской недели моды в Зарядье

← Пышечка Камилла Готтлиб не побоялась появиться в красном

Ключевые слова: Ева Богданова

Количество просмотров: 585
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дизайнер Зухаир Мурад произвел фурор на закрытии Недели высокой моды в Париже
Невероятный показ Guo Pei на Неделе моды в Париже
Илья Шиян в рамках Volvo-Недели моды в Москве
Кто в чём: гости на показе Игоря Гулева в рамках Недели Моды в Москве
Дизайнер Ева Богданова выступит в деловой программе на Московской недели моды в Зарядье В рамках Московской недели моды, которая пройдет с 20 по 26 июня в парке «Зарядье», выступит дизайнер, владелица бренда женского белья MyMokondo Ева Богданова.
Пышечка Камилла Готтлиб не побоялась появиться в красном Улыбка не сходила с губ молодой девушки.
Диего Луна уговорили на портретную съёмку в Мадриде в повседневном наряде Звезду блокбастеров не удалось "взять на испуг".
Королева Ма́ксима приехала на симпозиум в Гаагу в мятом платье Все могут короли?
Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд не постеснялась открыть плечи «Жить и восхищать» - основной девиз американской звезды.
Кейт Миддлтон в ослепительно белом выделялась на фоне потомков африканских мигрантов Герцогиня Кембриджская не может быть серой мышкой.
Виктория Боня призналась, что соврала о своей личной жизни Несколько месяцев назад Виктория Боня поделилась снимком с неким мужчиной и сообщила, что это ее новый возлюбленный.
Реджи́на Ли Холл выступила в шелковой пижаме на «Каннских львах» Женщина выглядела ярко и выразительно.
Umit Benan соединил Восток и Запад в своей уникальной коллекции одежды Каждый костюм – это не просто вещь, это история.
Итальянский лейбл одежды и парфюмерии Zegna предлагает мужчинам вновь выглядеть красиво В моду возвращается тейлоринг.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.