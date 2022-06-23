Дизайнер Ева Богданова выступит в деловой программе на Московской недели моды в Зарядье

Ева Богданова - успешный дизайнер, создатель бренда нижнего белья и стрэп MyMokondo, который существует с 2015 года и уже вышел на международный уровень, совершив глобальный переворот в мировой моде и сделав белье частью образа, отдельным произведением искусства.Кроме того, Ева Богданова является автором курсов и методических указаний по открытию своего бренда. Как спикер и эксперт в 2020 году Ева была приглашена на международный форум моды в Санкт-Петербурге. Собрав полный зал офлайн и онлайн зрителей, она стала постоянным гостем и экспертом деловой программы на неделях моды.На предстоящей Московской недели моды, которая пройдёт в Зарядье с 20 по 26 июня 2022 года, Ева планирует освятить темы налогообложения и мер поддержки государством, а также вопросы логистики, поставок сырья и сертификации.